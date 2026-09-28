Android 18 首次登上官方议程，谷歌 10 月 Dev Summit 公布更多细节

IT之家 9 月 28 日消息，谷歌宣布 2026 年 Android Dev Summit 开发者峰会将于 10 月底举行，首次在官方日程中提及“Android 18”相关内容，并预告将带来“强大的全新图形功能”。

虽然 Android 18 尚未正式发布，但这也是谷歌首次公开为下一代 Android 系统预热。

今年 Android Dev Summit 将于当地时间 10 月 28 日至 29 日在美国加州山景城的 Bay View 园区举行。根据官方议程，Android 团队届时将在主题演讲中介绍 Android 最新功能与更新。

目前，谷歌仅透露 Android 18 将引入新的图形能力，但尚未公布具体技术细节。

IT之家注：Android Dev Summit 通常面向开发者，因此新图形特性可能涉及图形 API、渲染性能或游戏开发相关升级。

除 Android 18 外，本届大会还围绕四大主题展开，包括 AI 体验、Android XR、应用基础能力，以及开发工具与性能优化。其中，Android XR 被视为谷歌布局混合现实生态的重要方向，而 AI 相关内容预计仍将成为大会重点。

谷歌表示，现场参会名额仅向受邀或通过申请的专业 Android 开发者开放，普通用户和开发者可通过官方直播观看主题演讲。