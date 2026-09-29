Nothing 发布头戴式耳机 Headphone (1) Pro：三单元架构、46dB 降噪，售价 399 美元

IT之家 9 月 29 日消息，Nothing 今日发布了新款头戴耳机 Headphone (1) Pro，新品完成了多项硬件升级，降噪效果有所增强，同时用户在调校最终输出音质方面拥有了更深层次的自定义权限。

作为去年 Nothing Headphone (1) 的后续产品，全新 Pro 版本实现了全方位升级。整机重量略微减轻至 327 克；耳罩材质更为柔软，头梁加宽，各处软垫填充物也加厚了。外观设计同步更新，整体观感更加简洁，装饰点缀也更为内敛；原先部分塑料区域改用玻璃材质。

不过，本次最核心的升级集中在音频硬件部分。Nothing Headphone (1) Pro 采用了三单元发声结构。不仅音质得到改善，在调音层面也赋予用户更强的操控性与灵活度。在 Nothing X App 当中，新版提供进阶的自定义均衡器界面，可以独立调节主驱动单元以及第三颗“精密单元”。用户可以深度细致地调整音频各项细微参数；即便对比 Nothing 自家其余音频产品线，这套调音功能也属于高阶水准。

这款耳机的音频调校由 Nothing 联合大都市录音室（Metropolis Studios）共同打磨。Headphone (1) Pro 还配备一枚实体拨动开关，可以一键切换至“平直（Flat）”均衡器模式，获得完全中性的声音风格。产品内置多款空间音频预设，可以模拟不同听音环境，例如“Live House（小型演出场馆）”、“音乐厅”等；头部追踪功能为可选开关项。

主动降噪性能同样得到提升，降噪深度达到 46 分贝，老款 Headphone (1) 为 42 分贝。Nothing 表示，升级依靠一套十麦克风系统，同时新版耳罩可以形成更加严密的声学密封。

和上一代 Headphone (1) 一样，Pro 支持 USB‑C 有线无损音频，同时兼容高解析度无线播放。耳机侧边依旧保留了丰富的实体操控组件，包括拨片与滚轮。

Nothing Headphone (1) Pro 将于 9 月 29 日正式开售，售价 399 美元（IT之家注：现汇率约合 2,682 元人民币），销售渠道包括 Nothing 官网、亚马逊以及百思买（Best Buy）。