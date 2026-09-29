全新华为 FreeBuds Neo 无线耳机开售：智感降噪 + 星闪音频、HarmonyOS 7，首发 669 元

IT之家 9 月 29 日消息，华为 FreeBuds Neo 今日 10:08 正式开售，定价 699 元、首发价 669 元、学生优惠后 639 元，提供星河银、星云粉、零度白以及星空黑四种配色可选。

华为 FreeBuds Neo 搭载鸿蒙 HarmonyOS 7 操作系统，耳机舱采用“星际小飞碟”全曲面飞梭设计，灵感源自黄金分割比例，人体工学流，线造型贴合掌心；耳机本体采用“流光小灵杆”全新设计形态，单只耳机轻至 4.8 克、触控区域占比达 60%。

该耳机搭载自研第三代音频 AI 芯片，双 DSP 架构与 NPU AI 处理器协同驱动 + 高阶自适应算法，每秒采集环境噪音信息高达 40 万次，噪音处理时延低至 8 微秒，可实现全场景智感降噪；通过 C 型管和导气孔双路协同优化声波传播路径，可减少风噪、环境杂音等进入耳内，全频段平均降噪深度最高可达 30dB。

华为 FreeBuds Neo 支持双向静谧通话，三麦克风与骨传导麦克风协同，可滤除环境杂音，同时耳机支持自动强化人声频段。背景噪声高达 95dB 或风速达 9m/s 的嘈杂环境，也能保留清晰干净的通话人声。

该耳机降噪模式续航达 6.5 小时、关闭降噪续航达 10 小时，HarmonyOS、Android、iOS 系统用户可下载华为智慧音频 App 对耳机进行控制调整。另外，FreeBuds Neo 还支持星闪音频连接，拥有 16Mbps 速率（48kHz/24bit 无损传输）、170 米超广覆盖范围能力。

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