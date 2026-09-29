Googlebook 来了，谷歌确认 Chromebook 将于 2034 年停止 ChromeOS 更新

IT之家 9 月 29 日消息，谷歌全新的 Googlebook 笔记本电脑正式发布之后，不少人产生了疑问：很多用户，尤其是学生群体十分熟悉的 Chromebook 产品接下来将何去何从？谷歌表示将在 2034 年年中逐步停止推送 ChromeOS 系统更新。这一时间点与此前法庭文件记录的规划保持一致，如今该方案已经正式敲定。

谷歌在面向企业与教育领域的 Chrome 信息技术管理员发布的一份支持文档当中说明：“我们旗下许多新款 Chromebook 设备将具备迁移至 Googlebook 操作系统的资格。”不过文档尚未列出具体机型，也没有说明升级该如何实施。

据IT之家了解，Chromebook 原本拥有十年的技术支持周期。如果你的 Chromebook 设备的官方支持周期原本可以延续到 2034 年之后，谷歌向教育以及企业管理人员表示：“谷歌将协助你们完成向 Googlebook 操作系统的过渡，多款设备将提供直接迁移的途径。”

Googlebook 产品同样延续 Chromebook 的十年更新与安全补丁维护机制，只不过维护周期将从设备内置中央处理器的发布时间开始算起。

这份文档同时披露，适用于 Googlebook 的设备管理功能将于 2027 年下半年上线。这也意味着面向企业的首批 Googlebook 设备可能还需要等待一段时间。Chrome 教育版和企业版升级许可与 Googlebook 并不通用。如果信息技术管理员将 Chromebook 升级到 Googlebook 操作系统，或是直接采购新机器，就需要使用全新的许可协议。谷歌暂未公布相关许可的具体条款。

就目前来看，Googlebook 操作系统的风格相比 ChromeOS 更接近安卓系统。在这份支持文档中，谷歌表示，尽管系统支持安卓应用，公司依然会继续服务网页开发者。文档写道：“我们会继续为信息技术管理员保障网页应用的可管理性，同时为网页开发者提供一套完善的应用程序接口。”

Googlebook 现已开启预购，将于 10 月 4 日正式发售。