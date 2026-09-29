谷歌宣布停用 Gemini 的 Gems 功能，将自动迁移为“技能”

IT之家 9 月 29 日消息，随着 Meta 的 Muse 与 Instinct 这类一体化 AI 智能体逐渐兴起，谷歌宣布将停用 Gemini 当中名为“Gems”的功能。该功能此前允许用户搭建面向特定任务的自定义 AI 助手。不过，用户投入精力创建的 Gems 内容并不会被删除，它们将会自动迁移为“技能（skills）”，可在各类 AI 任务当中调用。

Gemini 应用内已经发布了本次变更的相关说明，提示用户自 2026 年 11 月 17 日起，原先的 Gems 功能将正式转为技能。谷歌表示会由官方把原有 Gems 迁移至新格式，用户无需手动完成转换；在此日期之前，Gems 仍然可以正常使用。

据IT之家了解，Gems 于 2024 年正式上线，设计初衷是帮助用户训练 AI 完成特定工作，不必反复重复提示词指令。谷歌预置的部分 Gems 包括学习辅导助手、头脑风暴助手、职业顾问、编程搭档以及文稿编辑助手。用户也可以根据自身需求自制 Gems，例如跑步教练、营养顾问或者假期行程规划助手。这些自定义助手还支持分享给其他人，谷歌原本希望借此提升 Gemini AI 应用的热度。

Gems 宣告停用，这件事也再次印证一个问题：谷歌本不应当急于为每一项 AI 新功能单独设立名称、图标，还在应用导航栏给予醒目入口 —— 尤其是后续还要不断调整产品、把旧功能合并进新模块的情况下。需要说明的是，早在 AI 时代到来之前，这就已经是谷歌产品策略上的一处弊病。例如该公司曾经同时运营多款相互独立的即时通讯软件。

即便改名为技能之后，原先由 Gems 转化而来的这套工具，对普通消费者而言依旧不如直接向聊天机器人输入文字来得简便，Meta 的 Muse 就是后者这类产品。谷歌说明，用户需要在对话线程里输入斜杠符号“/”，才可以调取想要使用的技能；这种交互方式更受工程师群体青睐，并不适合普通大众。