一汽与广汽工业战略合作，中汽协呼吁完善产能置换、税收分享等方面配套政策

IT之家 9 月 29 日消息，中汽协今天（29 日）下午发布《一汽与广汽开展战略合作，为产业高质量发展提供合作新范本》文章称，客观来看，企业股权合作、战略重组涉及资产、人员、债务与属地利益，跨区域整合仍面临产能指标流转、税收分享、审批链条较长等现实问题，一定程度上制约产业集约化、高端化发展进程。

文章也指出，此次双方的合作是汽车行业贯彻落实《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》部署、以市场化法治化方式推动企业战略性重组合作、深化跨区域资源整合、优化产业结构的重要实践，对推动产业提质增效，加快建设汽车强国具有标志性意义。

文章提到，中国汽车工业协会将继续发挥政府与企业间的桥梁纽带作用，及时收集反映企业在整合中遇到的困难与诉求，呼吁有关方面在产能置换、税收分享、资产处置、人员安置等方面完善配套政策，为市场化整合扫清障碍；同时加强运行监测与行业自律，推广资源整合的典型经验，引导企业理性发展、有序竞争、协同创新，推动形成优胜劣汰、协同共进的产业生态，为国内智能网联新能源汽车产业高质量发展、加快建设世界汽车强国注入更强动力。

IT之家附上原文如下：

9 月 29 日，中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）与广州汽车工业集团有限公司（以下简称“广汽工业”）正式签署战略合作框架协议。此次双方的合作是汽车行业贯彻落实《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》部署、以市场化法治化方式推动企业战略性重组合作、深化跨区域资源整合、优化产业结构的重要实践，对推动产业提质增效，加快建设汽车强国具有标志性意义。

《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》明确提出，加大汽车企业依法兼并重组和跨区域整合力度，加强产能预警调控，推动落后低效产能有序退出，培育形成若干家进入全球销量前十的整车企业。当前汽车行业已进入竞争深化、结构加速优化、迈向高质量发展的关键期。

未来国内市场规模预计将持续保持稳健，产业发展重心正由规模扩张转向质量效益，进一步提升产业集中度、培育具有全球竞争力的骨干企业，是构建良性产业生态、实现高质量发展的必由之路。业内专家多次呼吁骨干企业开放共享研发平台与供应链资源，以实现优势互补、资源高效配置，通过强强联合加快提升产业集中度，这已成为行业的共同心声。

中国一汽与零跑汽车、北汽集团与中国长安汽车集团等已先后以股权或技术为纽带展开资源共享，此次中国一汽和广汽工业的战略合作是这一趋势的延续，也是对行业期盼的回应。纵观国际汽车发展历史，强强联合、资源整合是提升企业核心竞争力、优化全球产业布局的普遍路径。

中国一汽和广汽工业在品牌建设、整车制造、市场布局、国际化经营、关键技术自主创新等方面各具优势、相得益彰。在对外资料中，双方一致表示未来将依托资产资本联动，以科技创新为驱动力，逐步深化拓展合作边界，推动产业资源跨区域高效协同，携手实现经营提质增效，共促中国汽车产业发展升级。

中国一汽与广汽工业分属中央企业与地方国企。此次央地国企携手深化战略合作，是积极探索央企与地方国企优势互补、协同发展、深度融合的新路径。可以预见，本次战略合作可同步实现广汽工业、中国一汽双向价值提升，形成全方位协同收益。

对广汽工业而言，可依托中国一汽央企资源、北方市场布局，扩大在北方市场的影响力和品牌形象。对中国一汽而言，依托以广州为中心的大湾区产业与人才生态，吸引高端技术人才，完善全国产业布局。

此次央地协同，将国资专业化整合延伸至央地跨区域统筹，拓展了合作边界和空间，为产业组织结构优化提供可借鉴的实践样本。

“十五五”是我国从汽车大国迈向汽车强国的关键期。希望双方坚持长期主义、以质取胜，在整合中实现技术共研、平台共建、资源共用，切实提升产品竞争力与产业链韧性，更好服务国家产业战略，支持产业长期良性发展。

客观来看，企业股权合作、战略重组涉及资产、人员、债务与属地利益，跨区域整合仍面临产能指标流转、税收分享、审批链条较长等现实问题，一定程度上制约产业集约化、高端化发展进程。中国汽车工业协会将继续发挥政府与企业间的桥梁纽带作用，及时收集反映企业在整合中遇到的困难与诉求，呼吁有关方面在产能置换、税收分享、资产处置、人员安置等方面完善配套政策，为市场化整合扫清障碍；同时加强运行监测与行业自律，推广资源整合的典型经验，引导企业理性发展、有序竞争、协同创新，推动形成优胜劣汰、协同共进的产业生态，为国内智能网联新能源汽车产业高质量发展、加快建设世界汽车强国注入更强动力。