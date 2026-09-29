华为发布阿尔法 6000 系列全天面解决方案：支持 U6G 部署与大上行建网

IT之家 9 月 29 日消息，华为今日宣布在法国巴黎举行的 2026 年全球天线技术暨产业论坛上发布了阿尔法 6000 系列全天面解决方案，面向运营商网络建设场景推出覆盖部署、上行增强、数字孪生和站点数字化的整站天面方案。

华为天馈产品线总裁孙友伟表示，阿尔法 6000 系列通过 SDIF、SCIF、SUEF 等架构创新，将极简部署、大上行和数智化能力结合，用于支持运营商未来网络演进和 U6G 部署需求。

在部署方面，阿尔法 6000 系列采用 SCIF（Signal Coupling Injection Feeding，信号耦合直馈）技术，实现 RRU（远端射频单元）与天线免馈线连接，减少传统馈线和接线环节带来的链路损耗及工程 PIM（无源互调）问题。

华为称，该方案还支持 AAU（有源天线单元）与无源天线一体化部署，在现有站点预留更多空间，便于未来新增频段扩容。

在上行能力方面，阿尔法 6000 系列采用 SUEF（Signal Uplink Enhancement Frame，信号上行增强架构）技术，在不增加天线尺寸的情况下，将上行通道数量提升一倍。

根据官方数据，该方案实现低频 8R 与中频 16R 阵列架构融合，可为 Sub3GHz 频段带来 2 至 5dB 的上行增益。

结合 SDIF、SCIF 和 SUEF 三项架构，官方称整体方案最高可实现 8 至 13dB 的上行收益提升，并带来约 50% 的端到端上行体验改善。

在网络数字化方面，阿尔法 6000 系列内置新一代 AISU（Antenna Information Sync Unit，天线信息同步单元），定位精度由米级提升至亚米级（IT之家注：亚米级定位通常指定位误差小于 1 米）。AISU 能够自动测量方位角、下倾角和经纬度等天线工参，并支持远程读取，减少人工现场勘查工作。

华为还为 AISU 加入太阳能板和 LED 数字显示设计，使设备能够在供电条件下直接显示工参信息，用于提升开站和维护效率。

与此同时，华为发布了阿尔法数智化抱杆，用于支持平板天线和 AAU 的数字化管理，实现站点规划、建设、运维和优化等流程的数据采集能力。

站点数字化方面，阿尔法 6000 系列采用新的端面面板设计，预留多种协议接口和安装位置，支持功能模块即插即用部署。

华为表示，该方案希望将通信站点扩展为数字节点，在通信能力之外承载更多数字化服务，为运营商拓展多元化业务场景。

此次发布涉及三项核心底层技术。其中，SCIF 通过近场耦合方式实现 RRU 与天线之间的无线射频连接；SUEF 通过优化阵列布局提升 Sub3GHz 频段上行性能；SDIF（Signal Direct Injection Feeding，信号直通馈电）则优化天线内部馈电架构，减少内部连接线缆和连接点，以降低链路损耗并提升射频效率。

AISU 作为天线信息同步单元，则负责自动采集和同步站点工参数据，为网络数字化管理提供基础数据支撑。