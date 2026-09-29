华为 MatePad Air Z 平板开售：麒麟 T93SD 处理器、12 英寸 LCD 屏，叠加国补后到手价 2999 元起

IT之家 9 月 29 日消息，华为 MatePad Air Z 平板今日正式开售，即日起至 10 月 31 日，可享 200 元限时优惠，叠加国补后到手价 2999 元起、悦享款 2380 元起，通过认证的师生还可享 150 元教育优惠。

华为 MatePad Air Z

8GB+256GB 版 3699 元

8GB+256GB / 柔光版 4299 元

12GB+256GB 版 4399 元

12GB+256GB / 柔光版 4999 元

华为 MatePad Air Z 悦享款

8GB+128GB 版 2999 元

8GB+256GB 版 3499 元

12GB+256GB 版 4199 元

12GB+256GB / 柔光版 4499 元

华为 MatePad Air Z 系列平板采用全金属一体化机身设计，抗弯刚度提升 18%，轻至 555g、薄至 5.9mm；标准版配备海岛蓝、珊瑚橙、深空灰颜⁠色，悦享款配备星云粉、皓月银颜⁠色。

新平板配备 12 英寸 LCD 屏：2.8K 超清分辨率（2800×1840 像素）、900 尼特峰值亮度、屏占比 88%，支持 30Hz-144Hz 刷新率自适应调节、P3 广色域、Vivid 菁采。

该机搭载麒麟 T93SD 处理器、HarmonyOS 7.0 系统；前置摄像头 800 万像素，后置摄像头 5000 万像素；配备 10100 mAh（典型值）电池，机身尺寸为 270.50×183.55×5.9mm，重约 555g（含电池）。

IT之家询问华为商城官方客服获悉，MatePad Air Z 悦享款标准版与 MatePad Air Z 标准版都搭载麒麟 T93SD 芯片，不同的地方在于标配的充电器及后置 LED 闪光灯。

MatePad Air Z 悦享款标准版包装内标配 40W 充电器，不支持后置 LED 闪光灯；MatePad Air Z 标准版包装内标配 66W 充电器，支持后置 LED 闪光灯。

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