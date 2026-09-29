全新华为 WATCH D3 腕部动态血压记录仪开售：动态血压监测、一键微体检，国补价 2539.8 元起

IT之家 9 月 29 日消息，全新华为 WATCH D3 腕部动态血压记录仪今日正式开售，支持动态血压监测、一键微体检、运动前后血压测量等功能，定价 2988 元、国补价 2539.8 元起。

据介绍，全新华为 WATCH D3 机身厚度为 11.3mm，采用气囊更窄设计，整机重量约 40g，相比上一代减轻 9%、表带减重 7.5 g。

手表正面搭载一块 1.92 英寸 408×480 分辨率 AMOLED 屏幕，峰值亮度达 3000nits，内置 540mAh 电池。

全新华为 WATCH D3 支持 24 小时动态测量与夜间自动加压。内置的轻扰动态血压研究每日仅需 7 次充气即可记录全天血压趋势。同时手表支持运动前后血压评估，并提供气温骤变或海拔变化等场景的测量提醒。

此外，手表支持心电功能，指尖触控侧边电极 30 秒即可生成心电分析，提示房颤与早搏风险。手表配备睡眠呼吸暂停检测功能，并能够通过连续体征数据采集，辅助用户进行冠心病与心脏健康状况的日常评估。

全新华为 WATCH D3 还支持一键微体检与多项专项研究。其功能涵盖高尿酸与血糖风险评估、基于睡眠数据的女性卵巢功能风险提示，并可通过传感器测算脉搏波传导速度，筛查动脉硬化及评估血管年龄。手表还提供了 100+ 运动模式、蓝牙通话、手电筒、日历、录音机、星闪车钥匙等功能。

IT之家附产品参数：

2026 年数码家电政府补贴持续进行中，IT 之家为大家汇总国补领券地址，买数码家电之前记得领取。

数码补贴：点此领券

手机 / 平板 / 3C 数码支持 8.5 折政府补贴，不超过 6000 元的产品至高立减 500 元。

家电补贴：点此领券

多类家电支持 8.5 折政府补贴，单品至高补贴 1500 元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。