华为 Mate 90 系列手机线下展出：多彩拼色设计、原生“巨炮”模块相机，10 月 1 日发布

IT之家 9 月 29 日现场消息，华为 Mate 90 系列旗舰手机今日已在华为线下门店展出。

▲ IT之家现场实拍：华为 Mate 90 系列旗舰手机

IT之家也在第一时间赶往现场为大家带来了华为 Mate 90 系列新机实拍。

可以看到，Mate 90 系列回归了类似 Mate 60 时期的双拼设计，拥有绿、黑、灰、白、橙、古铜等丰富配色可选。

另外，华为 Mate 90 RS ULTIMATE DESIGN 非凡大师也已现身线下门店，同样采用双拼设计。新机配色包括白、红、黑等，依旧拥有专属壁纸主题和字体。

新机还有一枚“原生巨炮”—— 华为睿影 Z10 十倍变焦模块相机，支持 1 英寸 10X 光学变焦，等效焦距为 24mm-240mm。

值得一提的是，在连接这枚“巨炮”后，华为 Mate 90 Pro Max 典藏版的相机页面迎来巨变。最明显的就是 UI 变化，相机 App 按键等进行了拟物化处理，更具实物效果。同时，新机依旧支持色卡选择、智控键切换倍率、XMAGE 智拍等功能。

需要注意的是，华为睿影 Z10 与手柄非标配，需单独购买。华为睿影 Z10 摄影功能必须搭配 HUAWEI Mate 90 Pro Max 典藏版和 HUAWEI Mate 90 RS ULTIMATE DESIGN 非凡大师等特定型号华为手机才能实现。

根据规划，华为 Mate 90 系列年度旗舰手机将在 10 月 1 日 10:00 正式发布，并定于当日 12:08 开售。