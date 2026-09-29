比亚迪方程豹钛 9 第四季度上市，十一假期在九大城市车展亮相

IT之家 9 月 29 日消息，比亚迪方程豹今日发布钛 9「答网友问」第 1 期，介绍了这款新车的部分规格以及上市时间。

IT之家从官方介绍获悉，钛 9 是方程豹品牌旗下钛系列的第三款车型，定位科技新奢旗舰 SUV。采用 2+2+2 大六座布局，车身尺寸为 5270x1999x1880mm，达到全尺寸级别，依托 3130mm 超长轴距和方盒子造型带来的高空间利用率。

该车搭载比亚迪闪充技术 + 二代刀片电池、首发首搭 DMS 全新混动平台、云辇-A 车身控制系统 (含路面预瞄)、iATS 智能全地形 —— 四项顶级驾控黑科技全系标配。

钛 9 提供流光金、陨石黑、寰宇银、星辉金、赤云红、深空蓝等 3 款纯色、3 款拼色外观颜色，拥有百万级豪车同款纳米陶瓷清漆，搭配白棕双拼、灰黑双拼、红黑双拼 3 款内饰配色可供选择。

9 月 29 日，钛 9 已正式开启预约咨询通道。十一假期期间，钛 9 将在西安、天津、深圳、杭州、合肥、苏州、长沙、沈阳、重庆九大城市车展亮相，开启静态品鉴。据官方透露，钛 9 将于 2026 年第四季度正式上市。

据此前官方预热，新车拥有“5D 座舱”，配备 30 英寸全景巨幕屏、21.4 英寸后排吸顶屏，首发搭载舒享座椅、二排零重力座椅、三排舒适座椅，全车座椅支持通风、加热、按摩。

新车搭载 1.5T 发动机 + 前后双电机插电混动四驱系统，匹配最新 DM-i 混动技术。其中 1.5T 发动机最大功率 115kW，前后电机总功率为 400kW，车辆搭载 66.48kWh 电池组，WLTC 工况纯电续航 310km，满油满电综合续航超 1600 公里。