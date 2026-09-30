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小米智能温湿度计 3 Pro 上架：129 元，新增二氧化碳浓度监测

2026/9/30 18:10:24 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：
感谢IT之家网友 很宅很怕生野原小哀 的线索投递！

IT之家 9 月 30 日消息，上周刚开启众筹的小米智能温湿度计 3 Pro 现已上架京东等电商平台，零售价 129 元，相比众筹价 114 元贵了 15 元。

IT之家从官方获悉，这款温湿度计支持检测室内温度、湿度以及二氧化碳浓度，帮助用户及时了解空气状态。该机搭载 Sensirion 新一代低功耗导热原理二氧化碳传感器，持续监测室内二氧化碳浓度。

规格方面，该机搭载 3.6 英寸大尺寸 LCD 显示屏，数据更加清晰。支持同屏显示日期、星期、时间、温度、湿度和二氧化碳信息。

同时，该机可搭配具备蓝牙 Mesh 网关的设备使用，支持小米澎湃智联，可联动支持米家的空调、空气净化器、窗帘等。还可通过米家 App 查看历史温湿度曲线、二氧化碳浓度曲线等。

此外，该产品采用磁吸设计，可以吸附在金属支架，也可在墙面上粘贴金属环使用。采用低功耗设计，一颗 CR2450 电池即可待机约 1 年。

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关键词：小米智能温湿度计 3 Pro小米

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