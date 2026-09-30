新加坡一男子用 AI 生成鳄鱼侵袭水库照片被起诉，最高或面临 10 年监禁 +1 万新币罚款

IT之家 9 月 30 日消息，据新加坡本地媒体亚洲电视台昨天报道，一新加坡男子因涉嫌制作、传播一张鳄鱼侵袭水库的图片被警方起诉。他最高面临着 10 年监禁和 1 万新加坡元（IT之家注：现汇率约合 52,585 元人民币）罚款。

据报道，该男子名为 Ye Lin。他在当地时间 8 月 20 日下午 3 点左右，使用谷歌 Gemini 应用程序生成一张鳄鱼出现在水库的图片，随后将 AI 生成的照片发送给同事 Min Min Oo。

该图片很快在互联网广泛传播。新加坡国家水务机构 PUB 随即接到报案，称有人在 Pandan 水库发现鳄鱼。PUB 后续联系国家公园局在水库内搜寻鳄鱼，并要求民众不要在水库附近进行任何水上活动。

当地时间 8 月 21 日，PUB 发现这张图片并不真实，因此选择向警方报案。同日，Ye Lin 打开了自己的手机，并删除了 Gemini 应用程序的鳄鱼图片和操作记录。

Ye Lin 被当局指控传播虚假信息，以及事后故意删除照片，妨碍司法公正。新加坡警方对此表示，他们对任何传播虚假信息的人士采取零容忍态度。

Ye Lin 将于 11 月 10 日再次出庭。如果上述两项罪名成立，他最高可被判处 10 年监禁和罚款 1 万新加坡元（现汇率约合 52,585 元人民币）。