微软 XBOX 推进下一代主机，吉田修平称索尼、任天堂“没必要太急”

IT之家 10 月 1 日消息，前索尼互动娱乐全球工作室总裁吉田修平认为，索尼和任天堂应该尽可能延长本世代主机的生命周期。

吉田修平接受 The Verge 采访时被问到：“XBOX 近期称将为次世代主机 Project Helix 探索新的商业模式，是否可能演变成类似手机套餐的订阅制？”

这一问题还举了个例子进行说明：假设玩家每年支付 200 美元（IT之家注：现汇率约合 1,343 元人民币），即可使用硬件和 XBOX Live 服务。

吉田修平回答：“每年 200 美元恐怕不够吧？如果硬件价格超过 1,000 美元（现汇率约合 6,717 元人民币），而且还包含各种服务，那么一年或许要 300 美元（现汇率约合 2,015 元人民币）、400 美元（现汇率约合 2,687 元人民币）。每月订阅费 50 美元（现汇率约合 335.8 元人民币），怎么样？”

吉田修平认为，XBOX 仍在调整业务，加上 XBOX Series X/S 的销量继续落后于 PS5，因此或许有必要继续推进次世代计划。索尼和任天堂则没有必要这么快换代。

索尼和任天堂的本世代主机销量已经达到相当规模，考虑到硬件成本，他们或许会考虑推迟次世代产品上市。我认为他们应该尽可能延长本世代主机的生命周期，因为大家用 PS5 和任天堂 Switch 2 都很满意。 大家的预算有限，而 PC 和游戏主机使用的一些专用零部件，涨价幅度似乎远远超过其他娱乐产品。已经有 PS5、任天堂 Switch 2 或者性能足够的 PC，大概就会愿意继续用下去，不一定会考虑换新。

吉田修平认为，玩家还没有迫切要求性能更强的主机，开发者似乎也没有这种需求，因此没有必要急着推出次世代产品。

就我自己来说，我工作时用一台游戏 PC，是五年前买的，当时配置相当不错。我本来打算换掉它，结果正好赶上这一轮涨价，所以错过了换机时机。我真希望自己一年前就作出决定。我觉得很多人都会有这种想法。 我不认为很多人都在喊‘我们需要更强的性能’。开发者也是一样，我不觉得他们在说‘我们需要更好的硬件’之类的话。所以我认为，索尼和任天堂的本世代主机今后很多年仍会有不错的表现。

吉田修平指出，XBOX 的处境有所不同。XBOX 不仅计划推出性能更强的新硬件，还准备让新设备运行 PC 游戏，并改变玩家接入整个 XBOX 生态系统的方式，因此更有动力尽快迈入下一世代。“XBOX 团队希望改变竞争格局，所以这条路会很难走，但现在正是他们出手的时候。明年会发生什么，非常令人期待。”