消息称微软 XBOX 与小岛秀夫《PHYSINT》的合作预算远低于 4 亿美元

IT之家 9 月 27 日消息，据外媒 Windows Central 今天报道，近期一则关于微软 XBOX 工作室对游戏制作人小岛秀夫的投资传闻引发关注，该报道称双方合作金额非常夸张。不过《PHYSINT》项目的最终花费仍然有待观察。

过去一段时间，微软 XBOX 一直在进行大规模重组，导致数千名员工被裁员，部分工作室被关闭或合并。微软 XBOX CEO 阿莎 · 夏尔马明确表示，公司将重点放在《辐射》《上古卷轴》等知名 IP。因此有人开始质疑 XBOX 与小岛工作室合作开发《PHYSINT》的契机。

据可信消息源透露，微软与小岛工作室《PHYSINT》的合作预算远低于 4 亿美元（IT之家注：现汇率约合 26.92 亿元人民币）。据了解，这个数字很可能源于此前索尼 PlayStation 取消合作协议的金额。

近年来，游戏开发预算一直是业界讨论的热点。例如部分人士认为，《GTA 6》开发预算已经超过 10 亿美元（现汇率约合 67.29 亿元人民币）。Saber Interactive、Remedy 和 Bloober Team 等公司的开发者都曾谈到，他们正在尝试以数千万美元，而不是数亿美元的预算打造 3A 游戏体验。