Take-Two 新协议曝光：XBOX“Project Helix”并非单台主机，而是硬件全家桶

IT之家 10 月 1 日消息，《GTA 6》的发行商 Take‑Two 已经签署了一份全新协议。根据这份协议，Take‑Two 有权在全部 XBOX 设备上制作并销售适配 XBOX 平台的新款游戏。这进一步说明，代号为“Project Helix”的项目将会是一整套硬件产品线，并非单一主机。

IT之家注意到，微软正在筹备自家的下一代硬件平台。这套平台显然是一套完整的产品生态，而不是一台独立的游戏机。早在 8 月份，XBOX 首席执行官阿莎 · 夏尔马（Asha Sharma）就曾提到，团队正全力投入开发“新一代产品，以及属于 Project Helix 的整套设备产品线”。推出多款不同规格的机型本就是 XBOX 一贯的做法；上两个主机世代，XBOX 都推出过多款性能各不相同的迭代版本。

如今，Take‑Two 互动向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案文件，让玩家得以进一步了解下一代 XBOX 的线索。Take‑Two 签署了一份长期合约，授权其在 XBOX 硬件平台发行新游戏。从实质内容来看，这份新合约与 2020 年签署的旧版“XBOX 次世代”协议几乎完全一致，唯一的区别在于新合约当中没有写明具体的 XBOX 平台名称。Take‑Two 只是笼统地将目标硬件称作“XBOX 设备”。

其余所有条款，包括需要由 XBOX 审核游戏创意的相关内容，都维持原样。

另外在双方的财务结算安排当中，Take‑Two 依旧扮演代理方的角色。PlayStation 商店与 XBOX 商店这类线上商城才是数字产品的交付主体，也就是交易当中的责任方。这代表 Take‑Two 可以从自家每一份游戏销量当中分得收益；并非外界普遍以为的固定 30% 抽成。头部发行商可以单独协商分成比例。与此同时，XBOX 和 PlayStation 都会把游戏软件的销售额记为总营收，营收数额当中已经包含了这部分平台分成。

归根结底，这份备案文件进一步佐证 Project Helix 会是一套硬件产品，而不是单台设备。协议文本没有对硬件世代做出限定，而是宽泛地指向“全部 XBOX 设备”；从字面含义来讲，第九世代现有主机也被纳入覆盖范围。再者，第十世代主机还尚未正式推出，而 Take‑Two 马上就要在第九世代主机平台推出《GTA 6》，所以这份协议显然也把现有主机这部分情况一并考虑在内，做好了周全的准备。