售价 12999 元起，华为 Mate 90 RS 非凡大师手机发布

IT之家 10 月 1 日消息，在今天的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东正式发布了华为 Mate 90 RS | ULTIMATE DESIGN（非凡大师）手机，售价 12999 元起，今天 12:08 开售。

据IT之家了解，华为 Mate 90 RS 非凡大师延续品牌高端线定位，该机型共推出瑞红、玄黑、皓白三款配色。外观方面，Mate 90 RS 采用高亮钛一体化机身，机身结构上运用了“玄武架构”，覆盖玄武昆仑玻璃、光学昆仑玻璃以及动态光栅昆仑玻璃（官方称采用稀土配方、光敏显色技术）。正面配备“全彩灵珑屏”，主打高亮度显示效果。

性能方面，该机搭载麒麟 9050 Pro 芯片，官方宣称整机性能相比上代提升 31%，并支持四卡三待。通信能力上，Mate 90 RS 支持天通卫星通信与北斗卫星消息，即“双卫星通信”，同时配备 MSP 与 eSE 组成的“双重芯片级安全”方案。

影像部分，该机搭载 18EV 超高动态主摄、超大底 2 亿长焦、超广角摄像头以及第三代红枫原色摄像头，发布会现场还同步推出了华为睿影 Z10 10 倍变焦模块相机。

华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会专题

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