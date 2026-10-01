马斯克沉寂数月的 AI 维基百科 Grokipedia 推出 v0.3 版本：界面更新，恢复内容编辑

IT之家 10 月 1 日消息，由 SpaceXAI 推出、对标维基百科的人工智能百科项目 Grokipedia 近期重新恢复接收内容编辑。如今该平台又迎来 v0.3 版本更新，进行了多项界面设计调整：启用全新标识，同时对首页与实时编辑页面进行改版。SpaceXAI 的设计负责人本吉 · 泰勒（Benji Taylor）将其称作“焕然一新的 Grokipedia”。

IT之家注意到，Grokipedia 旧版首页基本上只有一个标志和搜索框；改版之后的首页新增了精选条目列表、热门阅读条目列表，还增设了一个追踪板块，可以展示“最新编辑记录”。新版的精选条目区域采用可以旋转的仿真电子书籍样式进行展示；热门阅读板块同样沿用书本的设计隐喻，横向滚动的书架上排列着一排书脊。全新的实时编辑页面现在能够一次性展示更多近期改动，浏览体验有所提升。

条目页面同样做了几处细节优化：位于文章顶部、罗列核心事实的信息表格外观得到改善，正文行间距也有所缩小。除此之外，就目前观察来看，文章主体内容的样式大体上没有发生变化。

该网站最初在 2025 年 10 月末以 v0.1 版本上线，上线之初的大量条目都是由 AI 直接仿制维基百科的页面；时隔一个月之后，平台推出 v0.2 版本更新。但在今年早些时候，Grokipedia 似乎彻底停止了更新工作。Lawfare 在八月份发布的一篇报道当中提到：“就我们目前观察，已经超过三个月没有任何条目发生改动。”结合这一轮新版本更新来看，SpaceXAI 内部似乎重新恢复了对 Grokipedia 项目的投入。