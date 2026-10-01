越野摩托竞速游戏《MXGP 26》发售，Steam 国区 170 元起

IT之家 10 月 1 日消息，官方授权越野摩托竞速模拟游戏《MXGP 26 - The Official Game》今日（2026 年 10 月 1 日）正式发售，登陆 PC (Steam)、PS5 以及 Xbox Series X/S 平台。

本作由 Artefacts Studio 开发，Nacon 发行，Steam 国区提供标准版与 Fox Holeshot 豪华版两个版本，售价分别为 170 元和 200 元。

游戏支持简体中文界面与字幕，不支持简体中文配音。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/3634190/MXGP_26__The_Official_Game/?l=schinese&cc=cn）。

《MXGP 26》是 MXGP 系列首次采用虚幻引擎 5 开发的作品，带来系列画面革命：光影效果、材质纹理和环境细节全面升级，选手动作也更加流畅自然，让玩家获得更真实的沉浸式体验。

游戏核心特色为动态地形形变系统，地面会对每一次车轮驶过做出实时反应，玩家压出的深车辙会开辟全新行车路线，赛道随比赛进程不断变化，玩家需要不断调整骑行策略适应多变轨迹。

扮演您最喜爱的车手，在 MXGP 和 MX2 组别的全部 19 条本赛季官方赛道上尽情驰骋。每一个弯道、每一次飞跃以及赛道的每一个路段，都以无与伦比的还原度进行了重新制作，带您身临其境地融入官方赛季的核心。征服赛道，感受每一次冲击、每一道车辙、每一次胜利。最激烈、最真实的越野摩托车体验终于来了。体验完整的 2026 年锦标赛，包括其官方赛道和车手。

多种游戏模式：在 Compound 自由练习场磨练压车、甩尾技巧，在 Time Trial 时光挑战赛挑战极限单圈速度；Quick Race 快速随机赛可与 20 名车手同场竞技；Championship 锦标赛模式可争夺赛季冠军；支持 Online Multiplayer 多人在线联机，通过全球排行榜展示成绩。

额外内容：Fox Holeshot 版包含本体和 Fox Holeshot Pack 特典内容；预购玩家可额外获得 6 款 Scrubdesignz 专属涂装。

最低配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10/11 系统，AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz，12 GB RAM，Nvidia GeForce GTX 1080 8 GB，DIRECTX 版本 12，需要 26 GB 可用空间，推荐使用 SSD。

推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10/11 系统，AMD Ryzen 7 5800X 8 cores，16 GB RAM，Nvidia GeForce RTX 3070 8 GB / AMD Radeon RX 6700 10 GB，DIRECTX 版本 12，需要 26 GB 可用空间，推荐使用 SSD。

游戏图赏：

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