RDNA 4 原生支持 FP8：开发者成功让 AMD 显卡用上英伟达 DLSS 4，但目前性能仍不及 FSR 4

IT之家 10 月 1 日消息，Videocardz 今日发现，一个名为 d4r 的 GitHub 项目为 AMD Radeon RX 9000 系列显卡带来了 NVIDIA DLSS 4 与 DLSS 4.5 超分辨率支持。

IT之家查询发现，该项目由开发者 countervolts 发布，旨在通过软件转译层让 AMD 显卡运行 NVIDIA DLSS 库，首个版本发布于 4 天前，今日发布了最新的 0.1.3 版本。

d4r 项目此前已支持 RDNA 3 架构的 RX 7000 系列显卡。最新的 0.1.2 和 0.1.3 版本将支持范围扩展至 RDNA 4 架构，对应 Radeon RX 9070 XT、RX 9070、RX 9070 GRE、RX 9060 XT 和 RX 9060 等型号。

该项目的核心原理是利用 ZLUDA 兼容层，将 DLSS 库中的 CUDA 调用转译为 AMD GPU 可执行的指令，并配合自研的 RDNA 架构内核替换部分高负载计算。RDNA 4 GPU 能够原生处理新版 DLSS 模型所需的 FP8 矩阵运算，因此无需将 FP8 转换为 FP16。

然而，该项目仍处于早期实验阶段。开发者表示，目前仅在 RX 7700 XT（RDNA 3）上进行过实际测试。在 RX 7700 XT 上，DLSS 4.5 在《寂静岭：Townfall》1440p 质量模式下仅跑出 49.3 FPS，低于 DLSS 4 的 68.1 FPS 和 DLSS 3 的 71.9 FPS，也落后于 FSR 4 的 76 FPS。

此外，d4r 目前仅支持超分辨率功能，不支持帧生成、光线重建或 DLSS 5 神经渲染。该项目还依赖 Linux 与 Proton 环境，无法在 Windows 下运行。

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