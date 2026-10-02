金刚狼限量版 PS5 Slim 游戏主机拆解：索尼升级主板、优化散热、引入可更换 CR2032 电池

IT之家 10 月 2 日消息，网友 @Modyficator89 昨日（10 月 1 日）在 X 平台发布推文，通过拆解金刚狼限量版 PS5 Slim，发现索尼升级 EDM-051 主板，并调整散热器，引入可更换 CR2032 电池等。

主板负责连接处理器、内存、存储、供电和外部接口，是主机的核心电路平台，而 EDM-051 是索尼 PS5 Slim 使用的最新主板编号。消息源称索尼重新设计布局和内部结构，简化了机身内部组件排列，调整散热器的结构与材料。

电池设计方面，EDM-051 主板使用可更换的 CR2032 电池，用于保存系统时间和部分固件设置。

图源：X 推文

散热方面，拆解信息显示，新机采用接近 PS5 Pro 的液态金属接口。索尼调整 APU 芯片周围的保护层和液态金属封装方式，减少直接接触液态金属的区域。

新版主机还采用更新后的 HDMI 重定时器。该组件负责调整 HDMI 信号时序，保证主机与电视、显示器之间的信号传输，新方案成本更低，并优化电路设计。

IT之家注：HDMI 重定时器用于重新调整 HDMI 数字信号时序的芯片。主机输出画面时，重定时器可帮助信号匹配电视或显示器的接收要求，常见于高分辨率、高刷新率的视频接口电路。