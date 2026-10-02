影目科技回应 INMO AIR3 智能眼镜海外版过热：与部分第三方应用有关、已全部下架，国内版不受相关影响

IT之家 10 月 2 日消息，当地时间 9 月 24 日，美国消费品安全委员会和加拿大卫生部门发布召回信息，影目科技 INMO AIR3 智能眼镜因长时间使用时左侧镜腿可能出现过热，被要求停止使用。

影目科技于 9 月 30 日发布声明就此事件进行回应，IT之家附影目科技声明如下：

关于 INMO AIR3 海外版应用的声明

尊敬的影目用户及合作伙伴：

近期，我们关注到有部分海外用户反馈，INMO AIR3 产品在特定使用场景下出现温度升高现象。我司非常重视，经技术团队全面排查，此现象与部分未经官方测试的第三方应用有关，该类应用在运行中存在异常功耗调用，导致设备出现过热情况。

针对此情况，我司已将该类应用全部进行下架处理，并同步优化了设备端的功耗管理策略。INMO AIR3 用户可通过官方渠道将设备固件升级至最新版本，以获得更稳定的使用体验。购买国内版产品的用户不受相关影响。

对于给用户和合作伙伴带来的困扰，我们深表歉意。影目科技始终将用户安全与体验放在首位。我们将持续完善内容生态安全机制，加强应用上架审核，保障每一位用户的权益。

影目科技 INMO

2026 年 9 月 30 日