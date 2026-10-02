宝马升级 X3 M50：最大功率提升至 443 马力，新增黑色特别版车型

IT之家 10 月 2 日消息，当地时间 1 日，宝马宣布将对 X3 M50 进行一系列升级，直列六缸发动机的最大功率提升至 443 马力，同时推出一款采用赛车运动风格设计的 Black Package。

IT之家查询获悉，现款 X3 M50 搭载 3.0L 双涡轮增压直列六缸轻混动力系统，最大功率 398 马力。经过重新调校，新版本的动力增加 45 马力，四驱车型 0-100km/h 加速时间也缩短至 4.4 秒。

宝马还为 X3 M50 新增 Black Package，设计灵感来自赛车运动，配备 22 英寸黑色合金轮毂，制动卡钳改用黑色高光涂装，宝马车标和 M 徽标同样采用黑色高光处理。

内饰大量使用 Alcantara 材质，仪表台和中控台饰板均有覆盖；头枕加入 M 标识刺绣，座椅则配有蓝色缝线。部分控制件还换用宝马个性化定制水晶玻璃饰件。

Black Package 的上述设计配置不会下放到其他版本。除此之外，宝马也同步调整了 X3 全系车型，新配置将从 12 月起陆续应用。

中央信息娱乐屏幕前方区域将改用新的软质材料，仪表台采用新的缝线纹样，中控台和车门把手加入氛围灯，手套箱开启装置也经过重新设计。

动力方面，入门版 X3 20 xDrive 的四缸发动机将迎来升级，以满足即将实施的欧 7 排放法规。