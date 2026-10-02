索尼 PS5《羊蹄山之魂》完全版发售：收录“弦续关原”新剧情及“无尽追缉”模式

IT之家 10 月 2 日消息，索尼 PlayStation 今天（2 日）通过官微宣布，PS5《羊蹄山之魂》完全版正式推出。

踏遍 17 世纪日本荒野 ⇒ 体验武者「笃」完整的复仇之旅 收录全新剧情篇章〈弦续关原〉- 带你深入关原之战、挑战强敌与解锁未知地图

全新生存模式〈无尽追缉〉等你试炼极限战力，境井仁回归参战

IT之家附上商店地址：羊蹄山之魂 - 游戏 | PlayStation 香港 (简中) （售价港币 568 元、完整版升级港币 108 元）

该作中，境井仁将成为《羊蹄山之魂：无尽追缉》的可操作角色之一。“我们非常高兴能让《对马岛之魂》的英雄在这个新模式中回归，并完整保留他的 4 种标志性架势。‘无尽追缉’是我们对 Roguelike 玩法的一种诠释。玩家可以从 4 名角色中进行选择，并接受难度不断提升的悬赏任务。完成一轮轮挑战后，玩家可以获得增益和升级，用来强化角色，让实力不断提升。”

Sucker Punch 称，团队非常重视让“无尽追缉”成为《羊蹄山之魂》核心战斗系统的延伸。玩家仍然会使用熟悉的武器和系统，每轮挑战也会带来新的体验，也可以尝试不同角色和配装，找到最适合自己的装备组合。

《弦续关原》则采用双线叙事。索尼介绍称：“剧情将在现代时间线与笃身处日本本土时期的回忆之间展开。玩家将遇见长门，他是笃过去认识的人，随后来到虾夷。现代时间线中，玩家将探索一个此前从未出现过的山谷，那里过去曾是‘蛇’及其忠实追随者‘蝮蛇’的据点。过去的时间线则会让玩家亲历笃参加关原之战的经历，以及她返回故乡踏上复仇之路前人生中的一个关键时刻。扩展内容还将加入新敌人、重型武器、全新铠甲套装和染料等内容。”

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