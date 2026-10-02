OpenAI 升级 ChatGPT 购物体验，新增 AI 衣服虚拟试穿体验

IT之家 10 月 2 日消息，OpenAI 宣布进一步升级 ChatGPT 的购物功能，新增虚拟试穿和 Favorites（收藏）两项功能，用户现在可以上传自己的照片，让 ChatGPT 生成穿着特定服饰或配饰后的效果图，同时也可以将感兴趣的商品保存下来，方便之后继续查看。

IT之家注意到，去年 OpenAI 曾为 ChatGPT 推出专门的 Shopping Research 购物研究功能，主要面向较为复杂的购物需求。其不仅仅局限于“简单提供商品链接”，用户可以通过自然语言告知 ChatGPT 自己预算和需求，之后 ChatGPT 便会在全网搜索相关商品，并根据不同产品的优缺点生成个性化购买指南，同时提供购买链接。

而如今，OpenAI 为 ChatGPT 新增的虚拟试穿功能将以“Try on”按钮的形式出现在支持该功能的服饰和配饰商品页面中。用户可以上传自拍，也可以直接拍摄一张新照片，ChatGPT 随后会生成一张展示对应服饰穿着效果的图片。

从功能表现来看，这项虚拟试穿体验大致依托 OpenAI 最新的 ChatGPT Images 2.5 图像生成模型。该模型能够生成更加自然的光照和丰富的材质细节，同时进一步提升对参考照片中人物特征的保留能力，并改善图像编辑效果。

除了虚拟试穿，ChatGPT 还新增 Favorites 收藏功能。用户可以将感兴趣的商品添加到收藏夹，并保存至 ChatGPT Library。用户还可以创建文件夹，对不同商品进行分类整理，此前生成的虚拟试穿图片也可以与购物记录一起保存。

事实上，近年已有许多公司入局 AI 虚拟试穿领域。包括国内京东、海外谷歌正在持续开发相关购物功能，能够根据用户本人照片生成更加个性化的服饰预览。