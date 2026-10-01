Meta 否认 AI 智能体 Muse 未经许可读取用户私信：必须手动开多层权限才行

IT之家 10 月 1 日消息，针对一名记者提出的指控，即 Meta 的 AI 智能体 Muse 在未经许可的情况下读取用户私人消息，Meta 予以反驳。

IT之家注意到，此前《Inc.》杂志专栏作家杰森 · 阿滕（Jason Aten）发布报道详细叙述了该问题；此后 Meta 负责公关事务的副总裁安迪 · 斯通（Andy Stone）出面回应，明确表示该公司并不认为自家产品在没有取得用户许可的前提下读取过消息。

斯通在 X 平台发帖回应这篇报道提出的说法：“Mac 版 Muse 应用当中的消息整合功能完全由用户主动选择是否启用。用户必须同时开启完整磁盘访问权限以及消息连接器，Muse 才能够读取你的消息内容。如果你不完成上述操作，它就无法读取你的消息。”

尽管 Meta 已经作出否认，仍有不少用户怀疑 Meta 并未如实说明情况。

考虑到这家科技巨头过去多年在用户数据处理方面屡屡出错，引发过多起诉讼、联邦贸易委员会违规判定以及多项罚款，出现这种质疑并不奇怪。就在几天之前，新墨西哥州的一个陪审团在一起案件当中裁定，这家科技巨头就自身的数据处理行为对用户进行了误导；该案件正是起源于 2018 年剑桥分析公司的数据泄露丑闻。

用户是否愿意信任 Muse，将会成为 Meta 能否在消费级人工智能市场取得成功的关键因素。虽然这款应用目前势头不错，依旧稳居应用商店下载榜首位；但如果今后再出现更多类似的相关报道，无论报道内容属实与否，Meta 的声誉都有可能难以修复。不少观点认为，这家公司本应当直接和这名记者展开沟通，排查该状况究竟为何会发生，而不是一味地否认事件存在。

在斯通代表 Meta 发表正式声明之前，Meta 超级智能实验室高管戴维 · 辛格尔顿（David Singleton）已经先在 Threads 平台直接回复了阿滕。他从技术层面作出解释：想要让 Muse 在 Mac 设备上读取用户消息，用户必须完成三层独立的应用权限设置，同时 macOS 系统本身还自带防护机制。辛格尔顿表示，“即便 Muse 应用本身存在程序漏洞，这些防护机制也无法被绕过。”

具体步骤为：用户需要明确授予 Muse 完整磁盘访问权限；完成之后用户才可以进一步选择 Muse 对“信息”应用的访问等级，选项分为无访问、仅读取以及读取。如果完整磁盘访问权限没有打开，后面这几项选择就会处于灰色不可点击状态。

除此之外，开启完整磁盘访问权限时，系统弹窗会唤起 macOS 设置界面，用户还需要在此处再次手动确认执行该操作。辛格尔顿写道，完成设置之后 Muse 应用还会完整重启一次。这就进一步降低了用户在毫不知情的情况下意外完成授权的可能性。

然而阿滕的报道声称，在 Muse 读取他的消息时，完整磁盘访问权限处于关闭状态。他还提到，自己当时询问 Muse 为什么会出现这种情况，这一人工智能回复称它正在同步该用户的“设备通知”。据此阿滕认为，Muse 是把 Mac 电脑弹出的横幅通知当中的文字内容提交给了 AI 智能体。

辛格尔顿对这一说法同样提出异议。他表示是 AI 本身出现判断混乱，针对发生的情况给出了错误解释；随后他指引大家查阅 Meta 官网介绍 Muse 安全架构与漏洞赏金计划的相关页面。

总而言之，Meta 的回应立场基本上就是：阿滕所描述的这件事既没有实际发生，从技术层面来说也根本不可能发生。

这并非第一起有关 Muse 越权操作的争议事件，而且大概率也不会是最后一起。Youtube 博主马特 · 罗布（Matt Robb）近期就反映，他当时正在脸书集市上售卖物品，Muse 处理任务时出现失误，导致他的家庭地址遭到泄露；有买家甚至在他本人不在家的时候直接找上门。Meta 已经针对这起投诉展开调查，整件事情况较为复杂。这名用户本人也表示，是自己曾经授予 Muse 某项权限，才最终造成了这次问题。