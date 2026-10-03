微软发布 Win11 Beta 和 Experimental 频道多版本预览版，支持 Unicode 17.0 文本、优化设置主页性能

IT之家 10 月 3 日消息，微软昨天（10 月 2 日）发布博文，邀请 Beta 和 Experimental 频道的 Windows Insider 项目成员，测试适用于 Windows 11 的多个预览版更新，本次推送版本如下：

Beta 通道：Build 26220.9587（26H2）、Build 28020.3142（26H1）

Experimental 通道：Build 26340.9596（26H2）、Build 28120.3151（26H1）、Build 29680.1000（未来平台）

IT之家注：本次更新引入 Unicode 17.0 文本渲染支持、设置主页性能优化，并在“设置 > 系统 > 恢复”中新增“云重建（Cloud Rebuild）”入口，提升系统恢复功能的可访问性。

微软更新 Windows 文本 shaping（文本成形）支持，以兼容 Unicode 17.0 标准。该标准新增 4,803 个字符，并首次编码四种文字：Beria Erfe、Sidetic、Tai Yo 与 Tolong Siki。

微软改进“设置（Settings）”应用主页性能，在特定场景下，主页加载时间缩短，用户体验得到优化。

微软在“设置 > 系统 > 恢复（Settings > System > Recovery）”路径下新增“云重建（Cloud Rebuild）”入口。用户可直接从设置界面访问该功能，无需通过其他路径触发。云重建功能用于在系统异常时通过云端资源重建本地环境，提升恢复效率。

微软提醒，将于太平洋时间 10 月 7 日上午 10 点举办 Windows and Surface 新品活动，用户可通过 Windows YouTube 频道观看直播。

据悉，本次发布会以「本地 AI 如何开启 PC 新篇章」为主题，微软 CEO Satya Nadella、NVIDIA 执行长黄仁勋，以及 Windows 与 Surface 部门主管 Pavan Davuluri 都将亲自出席，市场普遍预期本次活动焦点将围绕全新 Surface Laptop Ultra，以及支撑其运作的 NVIDIA RTX Spark 平台。外界不期待 Windows 12 登场，微软重点为通过硬体与软体深度整合，提升 Windows 11 在 AI 时代的体验。