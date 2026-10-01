微软发布 Win11 26H2 ISO 下载镜像，支持全新安装与升级

IT之家 10 月 1 日消息，昨日推送 26H2 更新后，微软在官网公布了 Windows 11 26H2 的 ISO 镜像文件（正式版版本号为 26300.9457，已升级的预览版版本号会更高），用于全新安装、升级、修复或测试。

IT之家注：ISO 是光盘镜像文件格式，可用于制作安装 U 盘或直接挂载运行。企业或商业用户可获取 30 天免费试用评估版 ISO，测试期间无需激活。

另外，微软还公布了 Windows 11 26H2 所需的启用包（eKB5121794）。该启用包可将 Windows 11 24H2 或 25H2 快速原地升级至 26H2（前提是满足软硬件要求）。相比于启用包，ISO 镜像则提供更多选项，支持全新安装、原地升级或系统修复。

x64（英特尔/ AMD）下载地址（.iso）：

官网地址：

https://www.microsoft.com/zh-cn/software-download/windows11

24 小时下载地址：

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows11_Client_x64_zh-cn_26300_9457.iso?t=eb03d4b9-e172-4a13-a344-55894d41755a&P1=1790935330&P2=602&P3=2&P4=wVEW7RQL5xOt3CMpD%2bQV2ygMLwFX5z8goILTF3ulGFbkcyCkZysImaEEkQWU3Jk91D0iqDTFw6oSJRPhsiS%2b%2bxL306Vd35O%2foFWiFWyBDja4vyQizsbBpWtJswmrCWKnUoWxDnRAs7Fu2J8maD%2bDyYNAZitRkdsYtbPdjcmv%2fYZS4c5%2f6EuyinBMS4GRpL16syla84wsDuJPrk6mQ%2fGz9nSs7ryqWAUOIY9fK23xi9a9U5bLCbKmOdagGjPatqPnIv5rRvO3yqYRxd5UlL4MWsuL1z7HKh%2f0YMFF8BZ6KyXah8RLXF7XzkfXhk9vCpSe%2fSe9SA1jlSbMVvzNv4RR6A%3d%3d

Arm64（高通 / 英伟达）下载地址（.iso）：

官网地址：

https://www.microsoft.com/zh-cn/software-download/windows11arm64

24 小时下载地址：

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows11_Client_arm64_zh-cn_26300_9457.iso?t=796869d7-ac79-4580-b157-13b36e054002&P1=1790935396&P2=602&P3=2&P4=FbpV9Scn1IPz50hA6ceQTl2q7U5dv1TAQbprTwzzkTXk%2fW1RHY2fSQaXM0KKBioFJrkr0Zv27F3LY1zUvAkNDoWB3jJcQ4D1lBw%2fpUIMxxz5q1N1f56ZjmsLgYwHmwvYDI0jBg8Tprz8aIMSfqamJiTWDhsBZFELQ5Wzy4O3cOPXhzwkGbRc7rIafT80QSbdU8VuJAocO0C9Ze19FmnMV%2fbL0k1U%2bB3fde9%2f28E8Nu4yl%2bBquFYeYseWq2xf%2fhl5UKRfdisFRNxvy5%2fgOJ1lUKE7mbcJOSL0H3JFTLSS%2f4%2betWgVpzNyHR0PUTNmWU%2fguUQlqFPRCJbnN1%2bbol3B3g%3d%3d

启用包（eKB5121794）：

x64 版本：

https://catalog.sf.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/94520a88-858f-4832-a57d-7211f6d84a4e/public/Windows11.0-KB5121794-x64_5e20a3cce48d6611b16bdec42b07167f5456586a.msu

Arm64 版本：

https://catalog.sf.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/9d8dc3d0-9cbf-4eb1-9411-722e3e6a19b3/public/Windows11.0-KB5121794-arm64_77a76caf2d362bb293a4d18058388f2717365abe.msu

除直接下载 ISO 外，Win11 用户也可使用微软官方 Media Creation Tool（媒体创建工具）获取 Windows 11 26H2。该工具可下载 Windows 11/10 并制作可启动安装介质。不过，目前微软 Media Creation Tool 版本号仍为 10.0.26100.7019，未同步更新。

相关阅读：