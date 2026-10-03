下载体验了 Muse 后，我清仓了 Airbnb，加仓了 Meta

IT之家 10 月 3 日消息，9 月 29 日作客财经播客《The Synopsis》时，资深独立股票分析师 Mostly Borrowed Ideas（下文简称 MBI）表示：在下载体验了 Muse 后，我清仓了 Airbnb，加仓了 Meta。

IT之家注：MBI 是独立分析师 Abdullah Al Rezwan 的笔名，他运营投资研究网站和 Substack 专栏 MBI Deep Dives，以跨行业的上市公司深度研究、投资日志和公开持仓讨论而知名。

在近期的访谈节目中，MBI 深入讨论 Meta 的 Muse AI 智能体，表示其测试 Muse 约 10 天后，认为 AI 智能体可能绕过 Airbnb 等平台直接完成预订，因此清仓了重仓的 Airbnb，并加仓 Meta。

在本次访谈节目中，MBI 指出在体验使用 Muse 过程中，发现该 AI 智能体会像真人一样打开 Airbnb 网站、输入目的地和人数、翻搜索结果，再给出推荐。

在操作方面，Muse 还支持自动比价以及绕过平台，MBI 让 Muse 找到一个农舍体验后，Muse 发现直接向房东预订比通过 Airbnb 便宜约 60%，并已绑定支付方式，只待用户一次确认即可完成。MBI 认为 AI 智能体可能削弱 OTA、外卖、电商平台对“流量入口”和“交易撮合”的控制。

Muse 可以读取用户过去的 Airbnb 体验和评价，并结合其 Instagram 上收藏、观看过的旅行 Reels，推荐离家两小时车程内的体验。

而对于 Airbnb 等单一平台而言，难以为用户提供这类“生活语境数据”，而 Muse 可以串联跨平台、跨数据，真正基于用户数据和偏好提供个性化推荐。

MBI 在播客节目中，提出了“主动式电商”（Proactive Commerce）概念。传统购物分为“有明确意图的搜索购买”和“刷信息流时的发现式购买”。

而 AI 智能体则可能主动提醒用户更便宜、更合适的替代品，甚至代为下单。例如 Muse 曾主动告诉一位用户，其正在使用的软件有功能相近但便宜得多的替代方案。

此外用户不必每次重复说明偏好，只需告诉 Muse 一次：例如“优先质量，其次价格，再考虑配送速度”。此后 AI 在购物、订房、订餐时都会按这套偏好执行，这会显著降低决策摩擦。

不过在播客节目中，MBI 也指出 Muse 现阶段并不完美：浏览器式操作很慢，例如仅对 5 家酒店比价就花了 14 分钟；早期结果也可能只有文字、缺少图片、评价和地图。因此，当前更像是“未来模式的雏形”，但嘉宾认为它可能是最差的版本，之后只会持续改进。

因此他认为 AI 正从“回答问题的聊天工具”变成能替用户浏览、比较、推荐并完成交易的个人智能体（agent），因此可能重塑电商、旅行、外卖等平台的商业模式。

MBI 昨日（10 月 2 日）在其 MBI Deep Dives 专栏中，发表《为何 Muse 可能永远不需要广告》的深度观点文章，认为 Muse 等 AI 智能体已开始冲击平台经济。

MBI 认为 Meta 的 AI 助手 Muse 可能不需要在产品内部直接投放广告，也能为公司创造广告价值。作者认为，Muse 的使用行为和浏览活动可能会为 Meta 的广告系统、尤其是其广告优化和用户画像能力提供增量数据，从而间接提升 Facebook 和 Instagram 的广告收入。

Muse 与用户的对话、搜索和浏览行为，可以帮助 Meta 更了解用户的兴趣与购买意图，并改善其他平台上的广告定向。即使 Muse 界面本身没有广告，它也可能通过增强 Meta 整体广告系统的效果来“赚钱”。