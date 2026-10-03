上涨 35%：三星 Galaxy A 系列最便宜手机 A17 涨至 270 美元

IT之家 10 月 3 日消息，三星中国官网昨日（10 月 2 日）上调 Galaxy S26 系列手机售价后，也同步上调了 Galaxy A57 手机售价，起售价从 3,299 元上调到 3,799 元。

配置版本 此前价格 调整后价格 涨价金额 涨幅比例 8GB + 256GB 3,299 元 3,799 元 500 元 15.2% 12GB + 256GB 3,699 元 4,399 元 700 元 18.9%

IT之家援引 Android Headline 媒体报道，三星已在美国等市场上调了 Galaxy A57、Galaxy A37、Galaxy A27 和 Galaxy A17 手机的售价，最高涨幅 12.96%。

机型 存储 原价 新价 涨价幅度 涨价比例 Galaxy A57 5G 128GB $549.99 $599.99 $50.00 9.09% Galaxy A57 5G 256GB $609.99 $679.99 $70.00 11.48% Galaxy A37 5G 128GB $449.99 $489.99 $40.00 8.89% Galaxy A37 5G 256GB $539.99 $609.99 $70.00 12.96% Galaxy A27 5G 128GB $349.99 $379.99 $30.00 8.57% Galaxy A17 5G 128GB $249.99 $269.99 $20.00 8.00%

其中三星 Galaxy A 系列售价最便宜的 Galaxy A17 手机在 2026 年 1 月发布时，售价为 199.99 美元（IT之家注：现汇率约合 1,343 元人民币），不过在过去几个月里涨到 249.99 美元（现汇率约合 1,679 元人民币），现在进一步上涨到 269.99 美元（现汇率约合 1,813 元人民币）。

如果以最初首发价 199.99 美元（现汇率约合 1,343 元人民币）计算，从首发到当前 269.99 美元（现汇率约合 1,813 元人民币）的累计涨幅约 35%（累计上涨 70 美元（现汇率约合 470 元人民币））。