上涨 35%：三星 Galaxy A 系列最便宜手机 A17 涨至 270 美元

IT之家 10 月 3 日消息，三星中国官网昨日（10 月 2 日）上调 Galaxy S26 系列手机售价后，也同步上调了 Galaxy A57 手机售价，起售价从 3,299 元上调到 3,799 元。
|配置版本
|此前价格
|调整后价格
|涨价金额
|涨幅比例
|8GB + 256GB
|3,299 元
|3,799 元
|500 元
|15.2%
|12GB + 256GB
|3,699 元
|4,399 元
|700 元
|18.9%
IT之家援引 Android Headline 媒体报道，三星已在美国等市场上调了 Galaxy A57、Galaxy A37、Galaxy A27 和 Galaxy A17 手机的售价，最高涨幅 12.96%。
|机型
|存储
|原价
|新价
|涨价幅度
|涨价比例
|Galaxy A57 5G
|128GB
|$549.99
|$599.99
|$50.00
|9.09%
|Galaxy A57 5G
|256GB
|$609.99
|$679.99
|$70.00
|11.48%
|Galaxy A37 5G
|128GB
|$449.99
|$489.99
|$40.00
|8.89%
|Galaxy A37 5G
|256GB
|$539.99
|$609.99
|$70.00
|12.96%
|Galaxy A27 5G
|128GB
|$349.99
|$379.99
|$30.00
|8.57%
|Galaxy A17 5G
|128GB
|$249.99
|$269.99
|$20.00
|8.00%
其中三星 Galaxy A 系列售价最便宜的 Galaxy A17 手机在 2026 年 1 月发布时，售价为 199.99 美元（IT之家注：现汇率约合 1,343 元人民币），不过在过去几个月里涨到 249.99 美元（现汇率约合 1,679 元人民币），现在进一步上涨到 269.99 美元（现汇率约合 1,813 元人民币）。
如果以最初首发价 199.99 美元（现汇率约合 1,343 元人民币）计算，从首发到当前 269.99 美元（现汇率约合 1,813 元人民币）的累计涨幅约 35%（累计上涨 70 美元（现汇率约合 470 元人民币））。