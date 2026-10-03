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上涨 35%：三星 Galaxy A 系列最便宜手机 A17 涨至 270 美元

2026/10/3 10:54:38 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 3 日消息，三星中国官网昨日（10 月 2 日）上调 Galaxy S26 系列手机售价后，也同步上调了 Galaxy A57 手机售价，起售价从 3,299 元上调到 3,799 元。

配置版本此前价格调整后价格涨价金额涨幅比例
8GB + 256GB3,299 元3,799 元500 元15.2%
12GB + 256GB3,699 元4,399 元700 元18.9%

IT之家援引 Android Headline 媒体报道，三星已在美国等市场上调了 Galaxy A57、Galaxy A37、Galaxy A27 和 Galaxy A17 手机的售价，最高涨幅 12.96%。

机型存储原价新价涨价幅度涨价比例
Galaxy A57 5G128GB$549.99$599.99$50.009.09%
Galaxy A57 5G256GB$609.99$679.99$70.0011.48%
Galaxy A37 5G128GB$449.99$489.99$40.008.89%
Galaxy A37 5G256GB$539.99$609.99$70.0012.96%
Galaxy A27 5G128GB$349.99$379.99$30.008.57%
Galaxy A17 5G128GB$249.99$269.99$20.008.00%

其中三星 Galaxy A 系列售价最便宜的 Galaxy A17 手机在 2026 年 1 月发布时，售价为 199.99 美元（IT之家注：现汇率约合 1,343 元人民币），不过在过去几个月里涨到 249.99 美元（现汇率约合 1,679 元人民币），现在进一步上涨到 269.99 美元（现汇率约合 1,813 元人民币）。

如果以最初首发价 199.99 美元（现汇率约合 1,343 元人民币）计算，从首发到当前 269.99 美元（现汇率约合 1,813 元人民币）的累计涨幅约 35%（累计上涨 70 美元（现汇率约合 470 元人民币））。

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关键词：三星手机Galaxy A17

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