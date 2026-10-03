GOG 喜加一：Roguelike 铁路经营模拟游戏《Bounty Train》免费领

IT之家 10 月 3 日消息，GOG 平台现已开启新一轮限时免费“喜加一”活动，玩家可以在北京时间 2026 年 10 月 5 日 21:00 前免费领取 Roguelike 铁路经营模拟游戏《Bounty Train（赏金列车）》，本作提供简体中文界面 / 字幕。IT之家附领取地址（https://www.gog.com/en/game/bounty_train）。

公开信息显示，《Bounty Train》以北美大西部开拓时代为背景，采用非线性剧情设计，提供 4 个大型势力供玩家选择，游戏过程中也可以更换阵营。

玩家需要改造自己的蒸汽火车、招募列车成员，并搭载货物和乘客穿越美国西部，同时应对强盗、伏击以及其他敌人的威胁。旅途中，玩家可以前往 19 世纪美国真实存在的城市，也能接触当时的历史事件和科技发明。

游戏玩法不仅包含铁路经营，还融合了资源管理与战斗元素。玩家需要强化列车、搭配合适的团队，并合理利用有限资源应对各种危机。面对不同事件时，还可以选择外交、暴力或贿赂等方式解决问题。

游戏中的火车根据历史车辆进行设计，玩家可以自由扩充和改造蒸汽火车，将其强化为一座“铁轨上的堡垒”。不过，由于资源有限且部分科技并不可靠，在遭遇追逐和伏击战时，玩家仍需要根据实际情况及时调整策略。

游戏图赏：

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