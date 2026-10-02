Steam 喜加一：地下城 RPG《Endor Awakens：Roguelite DRPG》转付费前免费领

IT之家 10 月 2 日消息，开发者 Javier Hernández Torres 宣布旗下 Roguelite 地下城 RPG《Endor Awakens：Roguelite DRPG》将于 10 月 8 日起结束免费游玩，转为一次买断制付费游戏，同时移除 Steam 版本中的游戏内购机制。

官方表示，在游戏转为付费之前已经将其添加至 Steam 游戏库的玩家无需重新购买，现有角色、游戏进度以及宝石等内容都会完整保留。因此，想要免费体验游戏的玩家可以在 10 月 8 日前将游戏加入 Steam 游戏库，IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/3594170/Endor_Awakens_Roguelite_DRPG/）。

在宣布转为付费游戏的同时，官方还推出了《Endor Awakens》2.0 大型更新，为本作加入新的可玩种族“鼠人”（Ratmen）、自动战斗、远征结算等功能，并大幅优化队伍管理和游戏界面操作。

公开信息显示，《Endor Awakens》融合了随机生成迷宫、角色培养以及 Roguelite 等玩法。玩家将在地下城中通过回合制战斗对抗怪物、收集装备和宝物，并根据自己的玩法组建队伍。

游戏中的城市提供多种功能，包括可以购买武器和防具的“商店”、接取任务并推进主线及支线剧情的“旅店”、通过技能树解锁能力的“公会”、记录遭遇敌人的“怪物图鉴”、存放道具的“银行”，以及提供每日奖励的“每日宝箱”和复活倒下角色的“停尸间”。

玩家创建角色时可以选择种族、性别、公会和肖像，还能使用设备中的图片作为自定义头像。游戏同时提供“Hardcore”模式，角色死亡后将无法复活。战斗采用回合制设计，玩家可以自由选择攻击、施法、使用道具或防御，同时还需要注意地城中的陷阱和特殊事件。

游戏图赏：

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