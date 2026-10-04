索尼 PlayStation 之父久多良木健：游戏行业陷入停滞，开发者应当保有更强的好奇心

IT之家 10 月 4 日消息，不少人认为如今的游戏行业已经不如过去那样富有创新活力，随着开发成本不断走高，裁员与工作室关闭的阴影步步逼近，开发者大多倾向于稳妥行事。PlayStation 之父久多良木健（Ken Kutaragi）也持有相同看法，他呼吁开发者要跳出固有的思维框架。

IT之家注意到，久多良木健（Ken Kutaragi）在接受 4Gamer 采访时，直言不讳地评价了当下电子游戏行业的现状。他表示游戏这一媒介已经陷入停滞；在迈向下一发展阶段的过程当中，开发者应当保有更强的好奇心。

这位 PlayStation 的缔造者认为游戏行业正处在一个转折点上。在他看来，开发者必须持续尝试探索；一旦开发者丧失好奇心，整个行业差不多也就走到头了。

“当你失去好奇心，心里觉得现状大概已经就是所能达到的最好水平时，一切就都结束了。”

回顾 PlayStation 早期的岁月，他提到当时团队的目标就是想要改变世界。他认为如今的开发者也应当秉持类似的心态，争取引领行业，而不是一味追随大众的脚步。

久多良木健同时认为，游戏这一媒介依然存在成长空间，后续行业将走向何方，值得人们拭目以待。