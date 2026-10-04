卡普空公布 REX 升级计划：将 RE 引擎打造成面向 AI 时代的游戏引擎

IT之家 10 月 4 日消息，3A 游戏的开发成本正变得越来越高，开发周期也不断拉长，就连卡普空（Capcom）这类根基稳固的工作室也感受到了由此带来的连锁冲击。眼下许多工作室开始把人工智能引入游戏开发以及游戏引擎当中，借此跟上行业节奏。

卡普空现已宣布，要将 RE 引擎改造为适配人工智能时代的游戏引擎。今后这款引擎将会陆续获得迭代更新，以此简化游戏开发工作，这也是卡普空提出的“与人工智能协同创作游戏”这一新理念的组成部分。

卡普空过去曾经反对在游戏内使用 AI 生成的美术资源。虽然该立场或许已经有所转变，但 RE 引擎当中接入人工智能，大概率只会侧重于简化开发流程、优化那些重复枯燥又耗费时间的工作环节。

据日本刊物《Game Biz》的报道，卡普空高管兼程序员石田聪（Satoshi Ishida）在 2026 年 10 月 2 日举办的“卡普空公开大会 RE：2026”上，公布了在 RE 引擎内整合 AI 功能的相关计划。

卡普空并不打算从零开发一套全新的 AI 游戏引擎，而是准备借助名为 REX 的新项目对现有的 RE 引擎进行升级改良。

REX 是一项分阶段推进的改良规划。该计划准备以“全球最为通用的编程语言”为基础完成引擎的统一改造，既方便开发人员使用，同时也便于人工智能进行解读。据称这套 AI 后续可以理解并编写新程序、开展游戏试玩测试以及排查程序漏洞。

IT之家注意到，石田聪还谈到了卡普空当前面临的几大难题。例如，如今的 3A 游戏体量已经十分庞大，就连一些简单的工序也要耗费很长时间；而且规模更大的开发团队，也需要一款能够适配全体人员使用的引擎。

因此，把人工智能融入开发工作流，对于下一代 3A 游戏精简开发流程而言至关重要。REX 计划将从引擎运行效率、性能、配套工具、质量检测等多个方面着手，解决上述各类问题。