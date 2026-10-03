曝美国陆军着手组建自主系统司令部，推动机器人进入技术未来战争

IT之家 10 月 3 日消息，据美媒 Axios 获得的一份备忘录，美国陆军着手组建新的自主系统司令部，同时任命专门负责采购的官员，加快智能装备采购和列装。

这些部署由代理陆军部长亚当 · 特尔下达。就在当地时间 1 日，美国国防部长皮特 · 赫格塞思公布了 Meridian 和 Agincourt 两个项目，重点都是推动机器人技术进入未来战争。

这份题为《陆军自主化举措》的备忘录提出多项要求：

组建陆军未来与自主系统司令部。

至少在六类陆军部队中推进自主化建设，让部队编制与自主作战能力相匹配，其中包括航空兵、装甲兵、保障部队和训练部队。

指定一名自主系统项目组合采购负责人，本财年重点发展自主火力、战斗车辆、水上补给、破障、监视和目标获取等能力。

把 15X 和 390A 两类军事职业专业的编制范围扩大到所有适用的陆军部队。（IT之家注：美国陆军 8 月曾将 15X“战术无人机系统专业人员”称为最新设立的军事职业专业。）

美国军方高层多年来一直倡导有人与无人系统协同作战。无人机在东欧战场上的表现进一步强化了这种趋势，从地面、空中到水面，无人系统都取得了显著战果。

特尔表示：“陆军正在加速转型，以保持杀伤优势。我们要做好摧毁敌人的战斗准备，确保陆军永远不会打一场势均力敌的仗。”