特朗普提出将“AI”改称“SI”后，斯洛文尼亚“.si”域名注册量环比暴增 2100%

IT之家 10 月 3 日消息，据英国 BBC 当地时间 1 日报道，斯洛文尼亚国家域名注册机构 Register.si 称，美国总统唐纳德 · 特朗普推动将人工智能（AI）改称“超级智能（SI）”，或是带动该国域名注册量“前所未有”地激增的原因。

特朗普希望用“超级智能”的缩写 SI 取代 AI，而斯洛文尼亚的域名后缀恰好是.si。Register.si 发言人克拉拉 · 赫尔曼称，9 月共有 44000 个.si 域名完成注册，8 月还不到 2000 个，增幅超过 2100%。与此前 12 个月相比，9 月下旬的域名注册规模“前所未有”。

当地时间 9 月 11 日，特朗普在纽约联合国大会发表演讲时提出给人工智能改名。“‘人工’这个词听上去像是假的。它不是假的，实际上很惊人。但我们必须谨慎…… 欢迎来到超级智能的新世界。”

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赫尔曼称，9 月的.si 域名注册量明显高于今年其他月份，但她也谨慎看待把全部增长都归因于特朗普言论的说法。

IT之家从报道中获悉，仅 9 月 30 日一天，就新增了 11000 个.si 域名。

报道指出，大量注册或与域名投资有关。一些人会提前注册特定域名，押注这些域名日后升值，再转手获利。例如，有“域名之王”之称的里克 · 施瓦茨 1997 年以 15000 美元买下 men.com 域名，七年后以 132 万美元售出。

当地时间 9 月 29 日，特朗普召集多名科技公司高管开会，将其称为“一次非同寻常的聚会”，并称与会者是“正在建设美国黄金时代”的人。他随后签署行政令，要求美国政府各部门和机构改用“SI”和“超级智能”，不再沿用“AI”这一称呼。

行政令规定，官方公文、网站、报告及其他沟通材料都将用 SI 取代 AI。