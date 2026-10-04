微软承认 Win11 26H2 更新后会导致部分游戏和应用崩溃，KB5124010 存在音频解码问题

IT之家 10 月 4 日消息，微软已确认，2026 年 9 月的可选更新 KB5124010 会导致部分依赖系统内置 AC-3（杜比数字）音频解码的应用和游戏崩溃。

据 Windows Report 报道，该问题影响 Windows 11 24H2、25H2 和 26H2 三个版本，微软表示正在开发修复程序，计划通过未来的 Windows 更新推送。

根据微软官方文档的描述，该 Bug 的表现因应用行为而异：在某些情况下，应用可能根本无法启动，或在无警告的情况下突然关闭；在另一些情况下，应用在正常运行时，一旦执行播放音乐等涉及音频解码的操作，便会崩溃。受影响的应用程序类型涵盖游戏、媒体播放器和部分生产力工具。微软强调，大多数现代应用自带音频解码器，不依赖 Windows 的内置组件，因此不会受到影响。

BornCity 报道称，部分用户同时播放多个 MP3 文件时，触发了系统音频解码组件 msmpeg2ac3dec.dll 的崩溃。该文件位于 System32 与 SysWOW64 目录，但并非存在于所有 Windows 11 设备中 —— 从 Windows 11 22H2 一路升级而来的系统会保留该文件，而直接全新安装 24H2 或 25H2 的设备则没有该组件，因此不受此 Bug 影响。

针对此问题，微软目前没有提供专门的变通方案。如果用户依赖受影响的应用并需要其立即恢复工作，可以通过“设置 > Windows 更新 > 更新历史记录 > 卸载更新”移除 KB5124010，并可在移除后暂时暂停 Windows 更新，以防系统在修复推送前自动重新安装该补丁。

IT之家注意到，这一音频解码 Bug 只是 9 月更新系列问题中的最新一例。9 月 8 日的 KB5124008 更新引入了可移动任务栏、可调整大小的开始菜单和无 Bing 的 Windows 搜索等用户长期要求的功能，同时修复了微软历史上单月数量最多的安全漏洞 —— 从 2025 年 9 月的 86 个跃升至 2026 年 9 月的 974 个，但同时也带来了大量新问题和隐藏问题。

据 Windows Latest 报道，KB5124008 引发了 AMD Radeon GPU 用户的黑屏与驱动超时、远程桌面服务（RDS）不稳定导致连接和登录失败、资源管理器登录后黑屏，以及文件历史记录备份功能无法检测外部驱动器等一系列故障。此外，Windows Subsystem for Linux 及使用 Linux 虚拟机的应用（如 Claude Cowork）的文件夹共享功能也被破坏。

微软于 9 月 14 日紧急发布了 KB5129195 带外更新，修复了远程桌面连接、Claude Cowork 文件夹共享和多声道音频等问题，但后续测试发现音频问题仅得到部分解决，且该紧急更新本身又引入了文件历史记录失效的新 Bug—— 即使连接了备份驱动器，Windows 仍提示“未找到可用驱动器”。

微软 9 月 22 日发布的可选更新 KB5124010 则包含了针对文件历史记录的修复。但据 Windows Latest 测试，文件历史记录虽然能重新检测到驱动器，备份时间戳和文件版本却不更新，意味着备份功能并未完全恢复正常。