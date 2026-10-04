开启双重验证也没用，又一博主 PSN 账号被盗

IT之家 10 月 4 日消息，看来 PlayStation 依旧没有彻底解决账号安全漏洞问题。又一位知名 PlayStation 用户的账号遭到盗号接管，这次事件和今年早些时候科林 · 森守亚蒂（Colin Moriarty）身上发生的事件十分相似。

本次受害者是网名为 RealRadec 的 Radec。Radec 是一名游戏内容创作者，他发布的内容大多围绕 PlayStation 展开，包括游戏实机片段、趣味段子，以及回顾索尼老游戏与老主机的怀旧内容。他同时制作 YouTube 视频，也做客过 Spawn Wave 的《Spawncast》播客节目，还曾多次作为嘉宾出席科林 · 森守亚蒂的播客。

Radec 在社交媒体发文，表示自己的账号已经被他人接管。他尝试找回账号、修改密码，并且重新开启双重验证，但所有操作都不起作用；盗取账号的人已经修改了该账号绑定的电子邮箱。

他还补充提到，目前 PlayStation 客服热线处于无法接通状态，自己陷入求助无门的困境。

IT之家注意到，今年早些时候科林 · 森守亚蒂账号被盗一事事后查明，那些所谓的“黑客”只需要掌握一部分基础信息，就可以说服 PlayStation 客服放行，从而接管账号。仅仅拿到 PSN 账号 ID，再知晓用户曾经购买某款游戏的时间，就足以完成欺骗。当时科林是直接联系到索尼内部高层之后才拿回账号；他本人也坦言，正是依靠自己在行业内的特殊人脉才做到这一点。

遗憾的是，还有大量普通用户反映，账号被盗之后就再也无法找回。

不过也有好消息。Radec 帖子下方的部分留言反馈显示，如今 PlayStation 客服的处理情况相比过去略有改善，部分用户只要提交基础核验资料就已经成功拿回被盗账号。

那么这个漏洞为什么至今没有修复？问题似乎出在安全与账号找回之间很难做到平衡。现行这套账号恢复机制，初衷是方便用户在账号被锁之后自助找回账号：核验信息只需要近期的游戏购买记录、电子邮箱这类基础资料即可。可现如今这类信息其实很容易被外人搜集获取。举例来说，只要查看玩家的奖杯档案，很快就能够得知对方是否是游戏首发当日购入；再拼凑少量其他信息，就足以蒙骗客服，拿到账号权限。

倘若进一步收紧这套找回机制，固然可以抵御外部盗号者；但反过来，如果用户自己不慎把账号锁死，后续想要恢复账号就会变得十分麻烦、困难。

不管背后的缘由是什么，现状已经很清楚：外人接管用户 PSN 账号的门槛依旧过低。这个安全隐患亟待官方加以解决。