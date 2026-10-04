别上当：网传《GTA 6》完整可游玩版泄露都是圈套

IT之家 10 月 4 日消息，有关《GTA 6》完整可游玩版本已经在网上泄露的说法再度在网络上传播发酵，而距离第一批虚假的“CyberLeek”下载资源开始流传已经过去了数月时间。

一条标题写着“GTA 6 完整游戏遭到泄露”的 TikTok 短视频收获了超过 30.6 万个点赞、4.4 万次转发、3.6 万次收藏以及 5600 条评论。该视频引导用户去下载一个名为“Grand Theft Auto VI CYBERLEEK‑build.v1.0.245.ISO”的资源，声称这就是游戏的完整本体。

该资源页面标注此版本上传时间为 2026 年 8 月 26 日，文件大小 130GB，页面显示当前有 1337 个做种节点、42 个下载节点。然而这些数据全部是该网站自行展示出来的，无法通过第三方渠道核实真伪。查看内部文件列表还可以发现，里面的“GTAVI_INSTALLER.exe”安装程序大小显示为 0 字节。

更值得留意的是，这一份 130GB 的下载包并不是市面上唯一打着 CyberLeek 名号的虚假泄露版本。早在 8 月 22 日，游戏资讯网站 VGA4A 就已经发现同名“CYBERLEEK‑build.v1.0.245.ISO”的种子文件，版本体积约 145GB；当时网站就发出警示：即便文件名附带伪造的 Windows、Steam 元数据信息，也不能证明这份资源就是真实的游戏程序。

几乎同一时段，Tom's Hardware 还报道过另一份大小 113GB 的《GTA 6》镜像文件。有用户对该文件拆解检查后发现，整个文件大约 99.99% 的内容都是无意义的空白填充数据；真正有效的代码仅约 50KB，并且其中内嵌了恶意载荷。

IT之家注意到，这类诈骗资源几乎是在真实的 CyberLeek 相关泄露片段流出之后立刻就冒了出来。安全厂商 Malwarebytes 在 8 月 24 日发布报告：虽然确实有少量《GTA 6》实机片段于 8 月 18 日开始外流，但就在第二天就已经检测到恶意程序样本“gta6_installer.exe”。该可执行程序属于信息窃取木马，专门盗取浏览器保存的密码、Cookie 以及已经登录的会话凭证。

眼下这条传播很广的 TikTok 短视频宣称知名泄密来源 CyberLeek 放出了完整游戏版本。在此提醒大家，现阶段务必远离任何声称是《GTA 6》泄露版的下载文件，这类资源极有可能携带恶意代码。