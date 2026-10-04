消息称苹果 iPhone 18 Pro 系列 W39 国内累计销量 176 万台

IT之家 10 月 4 日消息，博主 @数码闲聊站 今日爆料，苹果 iPhone 18 Pro 系列 W39 周累计销量 176 万台（预计指国内），根据国庆期间的走势，W40 预估累计销量超 250 万台，两款机型均轻松完成单品激活 100 万台。

IT之家注意到，W39 指的是 2026 年的第 39 个自然周，也就是 9 月 21 日到 9 月 27 日这一周。手机行业习惯用“W+ 周数”来标记周次，方便对比每周的销量和市场份额变化。

苹果 iPhone 18 Pro 与 iPhone 18 Pro Max 两款机型于 9 月 18 日正式开售，国行起售价为 9999 元，均为 256GB 存储起步。

两款机型均搭载全新 A20 Pro 芯片，采用台积电 2nm 制程工艺，其 CPU 与 GPU 性能较上一代显著提升，端侧 AI 性能进一步增强。同时，iPhone 18 Pro 系列配备新一代均热板散热方案，苹果官方称其带来“iPhone 历来最出色持续效能表现”。

影像系统是此次升级的核心。iPhone 18 Pro 系列配备 4800 万像素融合式主摄，首次引入可变光圈技术，内部采用六片激光切割叶片，支持 f/1.48、f/1.8、f/2.8 和 f/4.0 四档光圈调节。用户可在相机应用中手动调整光圈设置，开发者也可通过 API 在第三方应用中调用光圈控制功能。

iPhone 18 Pro Max 的电池续航提升幅度为 iPhone 历代之最，官网标称可提供最长 29~43 小时的续航时间。同时，iPhone 18 Pro Max 的充电速度也实现了大幅跃升，在搭配 60W 及以上 AVS 电源适配器（另售）的情况下可以在约 15 分钟时间内充至最大 50% 电量，实测峰值功率达 52W。