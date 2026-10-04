英伟达与鸿海展示自动化成果，机器人组装 GB300 的母线成功率超 95%

IT之家 10 月 4 日消息，据台媒经济日报，英伟达与鸿海首次对外展示了利用机器人制造设备的成果。

针对英伟达 GB300 的母线（Busbar，也叫汇流排或母排，是一种用于大电流配电和传输的导电金属条、棒或管）以及多组连接器组装等较复杂、依赖人工的工序，已经可以导入机器人自动化，提升组装稳定性与效率。

IT之家从报道获悉，在核心工艺指标方面：

延伸阅读

GB300 是英伟达基于 Blackwell Ultra 架构推出的产品。据英伟达官网资料，GB300 NVL72 采用全液冷机架规模设计，将 72 颗 Blackwell Ultra GPU 与 36 颗搭载 Arm 架构的 NVIDIA Grace CPU 整合至单一平台，通过 NVIDIA NVLink 高速互连技术串联，使其如同一颗超大 GPU 运作。该平台于 2025 年 3 月 18 日举行的 GTC 大会上随 Blackwell Ultra DGX SuperPOD 一同正式发布。

鸿海（富士康）是全球最大的电子制造服务商，其全球 AI 服务器市占率超过 40%，是英伟达 GB200 NVL72 与 GB300 NVL72 架构的主要供应商。鸿海与英伟达为联合设计制造（JDM）关系，参与从机架架构到液冷方案的联合定义。在 2025 年 5 月揭幕的 COMPUTEX 2025 上，鸿海曾展出 GB300 NVL72 系统，以及机器人与智慧制造平台等相关方案。

在 AI 服务器连接与供电方面，鸿海的产品线涵盖新一代 AI 芯片插槽、主板 PCIe 高速连接器与线缆、GB300 Power Clip、Busbar 线缆等高速信号、高压供电与液冷连接方案。此外，鸿海还计划以 K-1 项目成为首批导入 800 VDC 电力架构的企业，以强化 AI 服务器电力与冷却的整合设计能力。