Rust 正式成为微软内部一级编程语言，与 C++、C#、TypeScript 并列

IT之家 10 月 4 日消息，据 Rust 基金会，Rust 现已成为微软公司内部的“一级编程语言（Tier-1）”，与 C++、C#和 TypeScript 并列。

需要注意的是，这里的 Tier-1 是微软内部使用的分类，并非 Rust 项目自身的支持等级。对于微软内部开发团队而言，这意味着团队今后无需再自行搭建 Rust 相关的开发和生产环境。微软将提供从代码编写、构建、测试到发布和长期维护的一整套标准流程。此外，Rust 项目还将纳入微软现有的软件安全、合规等开发流程。

事实上，微软工程师已经使用 Rust 开发软件一段时间，但 Tier-1 地位的重要性在于，Rust 今后不再只是部分团队根据自身需求单独适配的开发工具，而是正式成为微软内部完全受支持的标准选项。

微软表示，目前 Rust 已经被应用于固件、驱动程序、内核、虚拟机监控程序、微服务和应用程序等多种软件。不过，由于 C++ 已经在微软内部使用多年，并广泛存在于 Windows 等大型项目中，因此未来很长一段时间内，Rust 和 C++ 仍将并行使用。

为了让 Rust 与 C++ 更好地协同工作，微软还开发了 rustc_codegen_utc 项目。该项目提供了一种新的代码生成方式，可以让 Rust 编译器直接连接微软 Windows 平台 MSVC 工具链使用的代码生成后端。

借助这一机制，Rust 能够更好地与 Windows 现有工具链以及应用程序二进制接口（ABI）协同工作，同时继续使用相关安全功能、调试工具、崩溃转储分析、性能分析、诊断、代码覆盖率、热补丁和编译优化能力。

而对于同时包含 Rust 和 C++ 代码的大型项目而言，这意味着微软可以在两种语言之间共享一套底层基础设施，而不需要分别维护两套对应的工具和功能。

微软强调，rustc_codegen_utc 并非实验性项目。该项目从 2026 年初开始已经具备生产环境使用条件，并且从 Rust 1.90 版本开始已经能够完成自身编译。目前已有超过 100 个微软项目代码库使用这一后端，未来还将有更多项目采用。

与此同时，微软还为 Rust 编译器、标准库及相关工具建立了安全的软件供应链流程，并将其接入本地开发环境、生产流水线以及现有的安全、质量和合规体系。

从整体规划来看，微软希望 Rust 能够覆盖完整的软件生命周期，从获取和构建工具链开始，一直延伸到软件部署、服务维护以及后续更新。随着 Rust 正式获得微软内部 Tier-1 语言地位，其在 Windows、云服务以及其他微软核心软件中的应用范围预计还将进一步扩大。