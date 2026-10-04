比亚迪秦 MAX 车型 9 月销量 12066 辆，上市 2 个月连续破万

IT之家 10 月 4 日消息，10 月 3 日，比亚迪王朝网销售事业部总经理路天透露，秦 MAX 车型 9 月热销 12066 辆，上市 2 个月销量连续破万。

IT之家注意到，比亚迪秦家族“超大杯”车型秦 MAX 于 8 月 13 日晚间正式上市，新车提供 EV、DM-i 两种车型共 9 种不同配置，售价区间为 9.99 万-14.39 万元。

该车长宽高分别为 4866/1880/1495mm，轴距为 2820mm，拥有 523L 后备箱，最高可拓展至 1450L 空间，号称同级领先；车内拥有 27 处储物空间。

秦 MAX EV 全系标配第二代刀片电池 + 闪充技术，官方还将赠送 1 年免费闪充权益。天神之眼 B 辅助驾驶激光版车型，支持城市领航辅助、高快领航辅助、全场景泊车辅助等功能。比亚迪方面承诺，将提供泊车兜底 +1 年城市领航兜底。此外，新车还内置了“迪迪虾”智能体。

该车的纯电版搭载峰值功率 240kW 或 120kW 的比亚迪电机，零百加速最快仅需 5.8 秒；插混版搭载 1.5L 自吸发动机 + 电机组成的插混系统，发动机最大功率 74kW，电机最大功率 175kW，拥有“B 级插混轿车同级最长”的 320km 纯电续航、2370km 满油满电综合续航；NEDC 百公里亏电油耗 2.59 升，同样也是“同级最低”。