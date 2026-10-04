乐山大佛景区回应网传“掏耳朵”养护作业视频：系 AI 合成，佛耳内并无所谓“杂物”

IT之家 10 月 4 日消息，近期网络上流传一段所谓“乐山大佛开展养护作业”短视频，其中显示文保工人正在给大佛“掏耳朵”，佛耳里掏出鸽子和腐叶，鼻孔里清理出大量腐叶等物质，旁边还有一只猴子在佛身上上蹿下跳，猴子还抢工人的安全帽戴在自己头上。

对此，乐山大佛文物保护（景区）管委会回应媒体“四川观察”，称相应视频不实，系他人 AI 生成，不是乐山大佛景区里的真实场景。希望广大网友不信谣、不传谣。

乐山大佛文物保护（景区）管委会数字化信息中心副主任陈芮透露，“2026 年以来乐山大佛总计开展 5 次保养维护，其中第 5 次是 9 月 20 日至 25 日，主要内容包含岩体表面微损伤修复、微生物清理、表层植被清除等，与视频内容无关。同时，大佛耳鼻内并无杂物需要清理，乐山大佛所在的凌云山片区目前没有猴子。”

IT之家注意到，根据《互联网信息服务深度合成管理规定》《生成式人工智能服务管理暂行办法》，AI 生成内容严禁伪造事实误导公众，必须标注显著 AI 标识。同时，我国《网络安全法》《文物保护法》明确禁止编造传播文物相关虚假信息；散布谣言扰乱公共秩序的，依据《治安管理处罚法》可处以拘留、罚款。

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