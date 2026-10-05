内存涨价倒逼系统瘦身：微软详解 Win11 为何要降低 RAM 占用

IT之家 10 月 5 日消息，随着内存成本持续上涨，微软正将“降低 Windows 11 内存占用”列为 2026 年剩余时间的重要工作之一。

微软 Windows 与设备业务负责人帕万 · 达武卢里（Pavan Davuluri）在官方播客《Inside Windows》中表示，内存涨价已经成为整个 PC 行业都在关注的问题，Windows 团队正在从系统底层到应用框架多个层面提升内存利用率。

这一话题源于一名 Surface Pro 用户在《Inside Windows》中的提问。他表示，为了在设备上运行本地 AI 模型，不得不关闭部分端侧 AI 功能，因此希望微软进一步改善 Windows 的内存管理。

达武卢里对此表示，内存问题目前“在行业内都非常受关注”，尤其是在计算机内存成本不断上涨的背景下。对于 Windows 团队而言，需要进一步提高内存利用效率，并围绕这一目标开展相关工作。

微软此前在 7 月 31 日公布的 Windows 质量改进进展中已将“针对 8GB 及以上设备进行内存优化”列为未来重点方向之一，目标是降低 Windows 的内存占用，让日常使用中的 PC 保持更快、更流畅的响应速度。微软同时表示，相关内存效率改进已经取得进展，并将在 2026 年剩余时间继续推进。

从微软目前公布的信息来看，这并不是简单增加一个“内存清理”功能，而是涉及 Windows 多个底层组件和应用框架。

达武卢里提到，团队正在改进 Windows 内存管理器、内存压缩机制以及运行在 Windows 之上的框架，希望从系统和应用两个层面减少不必要的内存消耗。

微软此前已经开始推进相关技术调整。7 月 31 日官方公告显示，Windows 正在采用更加高效的内存分配器，以减少应用和系统组件的额外开销，同时继续优化 WinUI 3，让基于该框架构建的应用能够以更低的内存占用运行；同时对于 Chromium 和 WebView2 组件部分也在进行效率优化。

微软设计与研究部门企业副总裁马库斯 · 阿什还透露，小组件、文件资源管理器等团队正在采用基于具体使用场景的方式分析资源消耗，即观察用户实际使用某项功能时产生的内存开销，再针对相应场景进行优化。相关改进并不局限于 Windows 核心组件，也覆盖了系统内置功能。

与此同时，微软希望进一步减少不必要的常驻资源占用。达武卢里此前强调，Windows 需要更加合理地利用内存资源，让功能在真正需要时加载相应资源，而不是让所有能力长期处于高资源占用状态。对于 AI 功能，微软也在推动更加明确的控制方式，让用户能够决定启用哪些 AI 能力以及何时运行。

对于 8GB 内存 PC 而言，该项优化非常值得关注。此前微软已经在 2026 年 3 月提出降低 Windows 基础内存占用的计划，而 7 月 31 日进一步把“8GB 及以上设备的内存优化”正式纳入后续重点工作。微软目前没有公布具体的内存占用下降目标，因此暂时无法判断最终能够释放多少 RAM。

根据社区用户反馈，在相同配置情况下，从 Windows 11 25H2 系统升级到 26H2，内存占用减少约 1.5GB~2GB。从目前公开信息来看，这些优化已经在部分 Windows Insider 版本中逐步推进，并将在后续 Windows 11 更新中继续扩大范围。IT之家后续将保持关注。

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