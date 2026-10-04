特朗普将“人工智能”改为“超级智能”后，马斯克确认 SpaceXAI 将更名为 SpaceXSI

IT之家 10 月 4 日消息，美东时间 9 月 29 日，美国总统特朗普正式签署行政令，下令所有行政部门和机构使用“超级智能”（Super Intelligence，简称 SI）一词代替人工智能（AI）。

今日有网友向埃隆 · 马斯克提问，（SpaceXAI）有没有可能更名为 SpaceXSI？马斯克则给出了肯定的答复“是的，我们会做出改变。”

埃隆 · 马斯克随后在 X 平台表示，SpaceX 是一家超级智能公司。

今年 2 月，xAI 被马斯克旗下航天公司 SpaceX 收购，聊天机器人 Grok 和社交平台 X 也随之纳入 SpaceX 体系。今年 7 月，xAI 官宣更名为 SpaceXAI，并同步更换了标识和 X 平台用户名。

IT之家注意到，当地时间 9 月 29 日，在特朗普宣布将“人工智能”改为“超级智能”后，多位科技领袖在白宫前接受媒体群访，轮到马斯克发言时，他脱口而出“AI（人工智能）”，随即迅速改口“SI（超级智能）”。

站在一旁的特朗普听到马斯克改口，对马斯克说“谢谢”。特朗普脸上露出微笑，并伸手拍了拍马斯克的肩膀。

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