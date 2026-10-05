通用汽车推出 2027 款雪佛兰 Silverado 1500/GMC Sierra 1500 车型，将 CarPlay / Android Auto 整合入自家车机卡片

IT之家 10 月 5 日消息，通用汽车此前曾多次释放信号，暗示未来可能逐步在旗下车型中放弃苹果 CarPlay 和谷歌 Android Auto 车联功能。

不过根据外媒 Carbuzz 报道，通用汽车目前仍在 2027 款雪佛兰 Silverado 1500 和 GMC Sierra 1500 车型上保留了苹果 CarPlay 和谷歌 Android Auto 车联功能。不过，通用汽车不再计划让相应界面完全占据中控屏幕，而是将其整合进自家车机界面中的卡片窗口。

具体来看，2027 款 Silverado 1500 车型均标配 16.3 英寸中控屏和 12.2 英寸驾驶员信息显示屏，而 GMC Sierra 采用 16.3 英寸中控触摸屏。相应车辆均引入全新的车机界面，将苹果 CarPlay 和谷歌 Android Auto 车联界面放置在一个大型卡片窗口中，同时与车辆状态等原生功能并列显示。驾驶员可以在使用手机导航等功能的同时查看通用汽车自身提供的车辆信息，无需频繁在不同界面之间切换。

尽管目前尚不能确定通用汽车具体停用 CarPlay 和 Android Auto 的时间点。不过 2027 款雪佛兰 Silverado 1500 和 GMC Sierra 1500 车型或许展示了一个折中的方向 —— 通用汽车并没有直接移除手机投屏，而是将其进一步融入自家车机系统，让手机功能与车辆原生功能同时存在，而不是立即将其彻底取消。

如今，虽然 CarPlay 和 Android Auto 在通用汽车的中控屏处仍然占据较大的显示空间，但它们已经不再决定整个中控区域的使用体验，通用汽车自家原生车机系统在整个数字座舱中的地位已更加突出。