《GTA 6》投入专门团队打造 NPC 路人对话：玩家可鲜明感知游戏世界社会文化风采

IT之家 10 月 5 日消息，Rockstar Games 近日公布了更多《GTA 6》细节，强调开发人员对“NPC 路人的背景对话”进行了精心设计。

Rockstar Games 叙事部门高级副总裁 Rupert Humphries 在接受 LOVE 杂志采访时透露，在玩家探索罪恶城的过程中，很容易因为急于完成目标而直接错过官方精心制作的大量语音 / 文字内容，然而这些内容本身都经过了精心设计。

实际上，开发团队专门设立团队负责撰写路人对话，同时还安排广告和喜剧内容编剧。官方希望通过这些内容，让玩家真正产生“生活在这个世界中”的感觉，即使玩家只是快速穿过繁忙街道，也能够听到几句零散对话；如果玩家停下来仔细聆听，就能够从这些对话中获得更多内容。

这种环境叙事方式并不局限于路人。Rockstar 还会利用竞选标语、电话、广播广告以及电视脱口秀等内容，向玩家展示游戏世界的社会文化与各种矛盾。玩家无需与特定角色面对面交流，也能通过这些环境元素了解这个虚构世界正在发生什么。

Humphries 还强调，《GTA 6》采用的是现代背景，因此开发团队并不打算简单复制现实世界，而是会通过更加夸张的讽刺手法进行创作，将现实中的社会现象、文化冲突以及各种热点元素以更加荒诞的方式呈现在游戏中。