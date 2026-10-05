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国庆假期返程将至，10 月 6 日 79 个高速服务区预计充电特别繁忙

2026/10/5 22:29:12 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 10 月 5 日消息，据交通运输部动态研判，10 月 6 日，全国高速公路预计有 79 个服务区充电特别繁忙，主要集中在湖南、河北、广东等省份，大家可通过“e 路畅通”微信小程序查询服务区充电桩运行状态。

IT之家整理如下：

序号省份所在城市服务区名称编号方向
1湖南长沙市横市服务区S71益阳-娄底
2湖南长沙市横市服务区S71娄底-益阳
3湖南株洲市茶陵服务区S11武汉-深圳
4湖南株洲市攸县服务区G0422株洲-炎陵
5湖南株洲市炎陵服务区G0422长沙-炎陵
6湖南衡阳市常宁西服务区S71娄底-常宁
7湖南岳阳市岳阳服务区G0421岳阳-道仁
8湖南岳阳市君山服务区G55长沙-岳阳
9湖南益阳市马迹塘服务区G55常德-娄底
10湖南郴州市桂东服务区G0422平江-汝城
11湖南郴州市欧阳海服务区G0421衡阳-桂阳
12湖南郴州市桂阳服务区G76桂阳-株洲
13湖南郴州市汝城南服务区G0422平江-汝城
14湖南怀化市通道服务区G65包头-茂名
15湖南怀化市安江服务区G60昆明-上海
16湖南娄底市桥头河服务区S50娄底-长沙
17河北唐山市乐亭服务区G0111秦皇岛-天津
18河北唐山市唐海服务区G0111沈阳-天津
19河北唐山市唐海服务区G0111天津-沈阳
20河北唐山市唐山服务区S0105唐山-天津
21河北唐山市乐亭服务区G0111天津-秦皇岛
22河北秦皇岛市抚宁服务区G0111沈阳-天津
23河北秦皇岛市昌黎服务区G0111天津-秦皇岛
24河北秦皇岛市昌黎服务区G0111秦皇岛-天津
25河北秦皇岛市抚宁服务区G0111天津-沈阳
26河北沧州市东光服务区G3台北-北京
27河北廊坊市廊坊服务区G95涿州-廊坊
28河北廊坊市霸州服务区S3700保定-天津
29广东韶关市城口停车区G0422武汉-深圳
30广东韶关市火山停车区G6011赣州-韶关
31广东韶关市韶关东服务区G6011赣州-韶关
32广东湛江市浅水服务区G15湛江-广州
33广东河源市溪山停车区G45大庆-广州
34广东清远市青龙停车区G55二连浩特-广州
35广东清远市丰阳服务区G55二连浩特-广州
36辽宁沈阳市康平服务区G25铁岭-朝阳
37辽宁锦州市凌海服务区G1沈阳-北京
38辽宁铁岭市铁岭服务区G1四平-沈阳
39辽宁铁岭市开原服务区G1沈阳-四平
40辽宁葫芦岛市塔山服务区G1沈阳-北京
41辽宁葫芦岛市绥中服务区G1北京-沈阳
42安徽蚌埠市禹会服务区G3合肥-徐州
43安徽黄山市齐云山服务区S42浮梁-黄山
44安徽黄山市休宁服务区G3台北-北京
45安徽宣城市中溪服务区S05千秋关-宁国
46安徽宣城市水东服务区S05宣城-宁国
47黑龙江齐齐哈尔市江桥服务区G4512齐齐哈尔-泰来
48黑龙江齐齐哈尔市昂昂溪服务区G4512齐齐哈尔-泰来
49黑龙江齐齐哈尔市泰来服务区G4512齐齐哈尔-泰来
50黑龙江绥化市安达服务区G10哈尔滨-大庆
51江西景德镇市罗家滩停车区G56九江-景德镇
52江西九江市何市服务区G45武宁-吉安
53江西吉安市遂川服务区G45泰和-赣州
54江西宜春市宜春服务区G60湖南-南昌
55河南漯河市漯河服务区G4香港澳门-北京
56河南三门峡市豫陕界服务区G30霍尔果斯-连云港
57河南三门峡市豫陕界服务区G30连云港-霍尔果斯
58河南济源市王屋山服务区G3511菏泽-宝鸡
59四川绵阳市新安服务区G5绵阳-广元
60四川绵阳市新安服务区G5广元-绵阳
61四川凉山彝族自治州菩萨岗服务区G5西昌-雅安
62四川凉山彝族自治州德昌服务区G5西昌-攀枝花
63山西晋城市高平服务区G55广州-二连浩特
64山西临汾市霍州服务区G5临汾-太原
65山西吕梁市吴城服务区G20青岛-银川
66青海海西蒙古族藏族自治州怀头他拉服务区G0612西宁-和田
67青海海西蒙古族藏族自治州鱼卡服务区G3011柳园-格尔木
68青海海西蒙古族藏族自治州诺木洪服务区G6格尔木-茶卡
69广西桂林市八角寨服务区G59湖南-桂林
70广西贺州市贺州服务区G78贺州-广州
71陕西渭南市澄城服务区G5西安-韩城
72陕西渭南市澄城服务区G5韩城-西安
73甘肃金昌市永昌服务区G30新疆-兰州
74甘肃酒泉市酒泉服务区G30新疆-兰州
75宁夏吴忠市马儿庄服务区G2012中卫-盐池
76宁夏中卫市中卫服务区G2012武威-定边
77吉林白山市抚松服务区G11白山-大连
78江苏泰州市兴化服务区G1515盐城-靖江
79湖北宜昌市安福寺服务区G59呼和浩特-北海

IT之家注意到，根据交通运输部此前预测，国庆假期新能源出行车辆较多，日均车辆是日常新能源车出行的 1.8 倍，高速公路充电需求整体呈现“出程分散、回程集中”的特点。

  • 每天从 10 时开始，高速公路服务区充电场站车辆开始显著增加，21 时后车流逐步回落，充电需求随之减少。

  • 10 月 5 日和 6 日是返程核心时段，高速公路充电车辆将大幅增加。充电高峰时段为 10 月 5 日的 11 时至 21 时，10 月 6 日的 10 时至 22 时。

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关键词：交通运输部高速公路服务区新能源汽车

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