国庆假期返程将至，10 月 6 日 79 个高速服务区预计充电特别繁忙

IT之家 10 月 5 日消息，据交通运输部动态研判，10 月 6 日，全国高速公路预计有 79 个服务区充电特别繁忙，主要集中在湖南、河北、广东等省份，大家可通过“e 路畅通”微信小程序查询服务区充电桩运行状态。
IT之家整理如下：
|序号
|省份
|所在城市
|服务区名称
|编号
|方向
|1
|湖南
|长沙市
|横市服务区
|S71
|益阳-娄底
|2
|湖南
|长沙市
|横市服务区
|S71
|娄底-益阳
|3
|湖南
|株洲市
|茶陵服务区
|S11
|武汉-深圳
|4
|湖南
|株洲市
|攸县服务区
|G0422
|株洲-炎陵
|5
|湖南
|株洲市
|炎陵服务区
|G0422
|长沙-炎陵
|6
|湖南
|衡阳市
|常宁西服务区
|S71
|娄底-常宁
|7
|湖南
|岳阳市
|岳阳服务区
|G0421
|岳阳-道仁
|8
|湖南
|岳阳市
|君山服务区
|G55
|长沙-岳阳
|9
|湖南
|益阳市
|马迹塘服务区
|G55
|常德-娄底
|10
|湖南
|郴州市
|桂东服务区
|G0422
|平江-汝城
|11
|湖南
|郴州市
|欧阳海服务区
|G0421
|衡阳-桂阳
|12
|湖南
|郴州市
|桂阳服务区
|G76
|桂阳-株洲
|13
|湖南
|郴州市
|汝城南服务区
|G0422
|平江-汝城
|14
|湖南
|怀化市
|通道服务区
|G65
|包头-茂名
|15
|湖南
|怀化市
|安江服务区
|G60
|昆明-上海
|16
|湖南
|娄底市
|桥头河服务区
|S50
|娄底-长沙
|17
|河北
|唐山市
|乐亭服务区
|G0111
|秦皇岛-天津
|18
|河北
|唐山市
|唐海服务区
|G0111
|沈阳-天津
|19
|河北
|唐山市
|唐海服务区
|G0111
|天津-沈阳
|20
|河北
|唐山市
|唐山服务区
|S0105
|唐山-天津
|21
|河北
|唐山市
|乐亭服务区
|G0111
|天津-秦皇岛
|22
|河北
|秦皇岛市
|抚宁服务区
|G0111
|沈阳-天津
|23
|河北
|秦皇岛市
|昌黎服务区
|G0111
|天津-秦皇岛
|24
|河北
|秦皇岛市
|昌黎服务区
|G0111
|秦皇岛-天津
|25
|河北
|秦皇岛市
|抚宁服务区
|G0111
|天津-沈阳
|26
|河北
|沧州市
|东光服务区
|G3
|台北-北京
|27
|河北
|廊坊市
|廊坊服务区
|G95
|涿州-廊坊
|28
|河北
|廊坊市
|霸州服务区
|S3700
|保定-天津
|29
|广东
|韶关市
|城口停车区
|G0422
|武汉-深圳
|30
|广东
|韶关市
|火山停车区
|G6011
|赣州-韶关
|31
|广东
|韶关市
|韶关东服务区
|G6011
|赣州-韶关
|32
|广东
|湛江市
|浅水服务区
|G15
|湛江-广州
|33
|广东
|河源市
|溪山停车区
|G45
|大庆-广州
|34
|广东
|清远市
|青龙停车区
|G55
|二连浩特-广州
|35
|广东
|清远市
|丰阳服务区
|G55
|二连浩特-广州
|36
|辽宁
|沈阳市
|康平服务区
|G25
|铁岭-朝阳
|37
|辽宁
|锦州市
|凌海服务区
|G1
|沈阳-北京
|38
|辽宁
|铁岭市
|铁岭服务区
|G1
|四平-沈阳
|39
|辽宁
|铁岭市
|开原服务区
|G1
|沈阳-四平
|40
|辽宁
|葫芦岛市
|塔山服务区
|G1
|沈阳-北京
|41
|辽宁
|葫芦岛市
|绥中服务区
|G1
|北京-沈阳
|42
|安徽
|蚌埠市
|禹会服务区
|G3
|合肥-徐州
|43
|安徽
|黄山市
|齐云山服务区
|S42
|浮梁-黄山
|44
|安徽
|黄山市
|休宁服务区
|G3
|台北-北京
|45
|安徽
|宣城市
|中溪服务区
|S05
|千秋关-宁国
|46
|安徽
|宣城市
|水东服务区
|S05
|宣城-宁国
|47
|黑龙江
|齐齐哈尔市
|江桥服务区
|G4512
|齐齐哈尔-泰来
|48
|黑龙江
|齐齐哈尔市
|昂昂溪服务区
|G4512
|齐齐哈尔-泰来
|49
|黑龙江
|齐齐哈尔市
|泰来服务区
|G4512
|齐齐哈尔-泰来
|50
|黑龙江
|绥化市
|安达服务区
|G10
|哈尔滨-大庆
|51
|江西
|景德镇市
|罗家滩停车区
|G56
|九江-景德镇
|52
|江西
|九江市
|何市服务区
|G45
|武宁-吉安
|53
|江西
|吉安市
|遂川服务区
|G45
|泰和-赣州
|54
|江西
|宜春市
|宜春服务区
|G60
|湖南-南昌
|55
|河南
|漯河市
|漯河服务区
|G4
|香港澳门-北京
|56
|河南
|三门峡市
|豫陕界服务区
|G30
|霍尔果斯-连云港
|57
|河南
|三门峡市
|豫陕界服务区
|G30
|连云港-霍尔果斯
|58
|河南
|济源市
|王屋山服务区
|G3511
|菏泽-宝鸡
|59
|四川
|绵阳市
|新安服务区
|G5
|绵阳-广元
|60
|四川
|绵阳市
|新安服务区
|G5
|广元-绵阳
|61
|四川
|凉山彝族自治州
|菩萨岗服务区
|G5
|西昌-雅安
|62
|四川
|凉山彝族自治州
|德昌服务区
|G5
|西昌-攀枝花
|63
|山西
|晋城市
|高平服务区
|G55
|广州-二连浩特
|64
|山西
|临汾市
|霍州服务区
|G5
|临汾-太原
|65
|山西
|吕梁市
|吴城服务区
|G20
|青岛-银川
|66
|青海
|海西蒙古族藏族自治州
|怀头他拉服务区
|G0612
|西宁-和田
|67
|青海
|海西蒙古族藏族自治州
|鱼卡服务区
|G3011
|柳园-格尔木
|68
|青海
|海西蒙古族藏族自治州
|诺木洪服务区
|G6
|格尔木-茶卡
|69
|广西
|桂林市
|八角寨服务区
|G59
|湖南-桂林
|70
|广西
|贺州市
|贺州服务区
|G78
|贺州-广州
|71
|陕西
|渭南市
|澄城服务区
|G5
|西安-韩城
|72
|陕西
|渭南市
|澄城服务区
|G5
|韩城-西安
|73
|甘肃
|金昌市
|永昌服务区
|G30
|新疆-兰州
|74
|甘肃
|酒泉市
|酒泉服务区
|G30
|新疆-兰州
|75
|宁夏
|吴忠市
|马儿庄服务区
|G2012
|中卫-盐池
|76
|宁夏
|中卫市
|中卫服务区
|G2012
|武威-定边
|77
|吉林
|白山市
|抚松服务区
|G11
|白山-大连
|78
|江苏
|泰州市
|兴化服务区
|G1515
|盐城-靖江
|79
|湖北
|宜昌市
|安福寺服务区
|G59
|呼和浩特-北海
IT之家注意到，根据交通运输部此前预测，国庆假期新能源出行车辆较多，日均车辆是日常新能源车出行的 1.8 倍，高速公路充电需求整体呈现“出程分散、回程集中”的特点。
每天从 10 时开始，高速公路服务区充电场站车辆开始显著增加，21 时后车流逐步回落，充电需求随之减少。
10 月 5 日和 6 日是返程核心时段，高速公路充电车辆将大幅增加。充电高峰时段为 10 月 5 日的 11 时至 21 时，10 月 6 日的 10 时至 22 时。