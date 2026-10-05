开发者自制 ForceWare 382.69 非官方驱动，让 32 位 Windows XP 系统支持英伟达 GTX 10 系 Pascal 架构显卡

IT之家 10 月 5 日消息，据外媒 Tweaktown 报道，一款名为 ForceWare 382.69 的非官方驱动近日引发业界关注，该驱动可以让 32 位 Windows XP 系统支持包括英伟达 GeForce GTX 1080 Ti 在内的 Pascal 架构显卡。

IT之家获悉，该驱动由开发者 SupraGSX 设计，其基于英伟达 ForceWare 368.81 驱动进行了修改，并将其移植至 32 位 Windows XP 系统，形成 ForceWare 382.69，从而让 Pascal 架构显卡能够在这一老旧操作系统上运行。除 GTX 1060、GTX 1070 等存量较多的显卡外，该驱动还支持 GTX 1080/Ti、TITAN X 和 TITAN XP 等显卡。

除此之外，SupraGSX 还在 ForceWare 382.69 驱动中引入了 DisplayPort 1.4 HBR3、HDMI 2.0 等显示功能支持，允许 Windows XP 系统在更高的分辨率、刷新率下显示。部分用户已成功在 3840×1080 分辨率 144Hz 刷新率的显示器上运行系统。

不过，这款驱动的来源存在一定争议。有消息认为 ForceWare 382.69 的开发过程实际上利用了 AI“Vibe Coding”，因此用户尝鲜前需要考虑 AI 辅助生成代码所带来的额外风险，可能会对显卡造成无法修复的重大损坏。